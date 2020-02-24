الملتقى العلمي الآسيوي 2020 في ضيافة دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يستضيف نادي الإمارات العلمي، التابع لندوة الثقافة والعلوم في دبي، خلال الفترة من 6 حتى 11 نوفمبر المقبل فعاليات الملتقى العلمي الآسيوي التابع للمنظمة العالمية لشغل أوقات الفراغ بالعلوم والتكنولوجيا، الذي ينعقد تحت عنوان «تواصل العقول لصنع المستقبل» ويتزامن مع فعاليات إكسبو دبي 2020.

وعقدت ندوة التقافة اجتماعاً تنسيقياً مع المكتب الإقليمي الآسيوي حضره رئيس مجلس الإدارة بلال البدور، ورئيس مجلس إدارة النادي الدكتور عيسى البستكي. ومن المتوقع أن يشارك في الملتقى 400 شاب من منتسبي أندية ومراكز العلوم في آسيا، بالإضافة إلى أعضاء المكتب التنفيذي الإقليمي، وممثلي المنظمة العالمية والرئيس الفخري للمنظمة رئيس مجلس الإدارة.

ويقدم المشاركون مشروعات وبرامج في فئات الملتقى المقررة لهذه الدورة، والتي تضم: انترنت الأشياء، الذكاء الاصطناعي، الفضاء، الروبوت، العلوم الأساسية، الزراعة، التكنولوجيا الحيوية، الفيزياء والفلك والطاقة، والتي تترجم توجه الإمارات نحو العلوم والابتكار.