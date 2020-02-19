اختتام فعاليات مؤتمر أبوظبي الثاني للمخطوطات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

اختتمت، أمس، فعاليات مؤتمر أبوظبي الثاني للمخطوطات، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي في منارة السعديات، تحت عنوان «إشكاليات ورؤى». شهد المؤتمر الذي انعقد على مدى يومين مشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والأكاديميينَ، من مختلف دول الخليج العربي والعالم العربي، الذين تناولوا واقع ومستقبل حفظ التراث وإشكاليات تحقيق النص التراثي والجغرافي، والأدبي، والتاريخي، والعلمي، واللغوي، والحلول العملية لهذه التحديات، بما يسهم في رفع قيمة هذه الكنوز التاريخية القيمة، وذلك من خلال عدد من الجلسات الحوارية التفاعلية.