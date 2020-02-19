«الفجيرة الثقافية» ضيف شرف مهرجان في كيرلا

المصدر: الفجيرة - الإمارات اليوم

تشارك جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية ضيف شرف في الدورة الثانية من مهرجان الثقافة الدولي الهندي، الذي تنظمه هيئة كيرالا للكتاب في مقاطعة كيرالا الهندية خلال الفترة من 22 - 24 فبراير الجاري، برعاية وزارة السياحة الهندية.

وقال رئيس «الفجيرة الاجتماعية الثقافية» الذي يترأس وفد الجمعية المشارك، الشاعر خالد الظنحاني، إن «مشاركة الجمعية في المهرجان تتضمن عرضاً لفيلم وثائقي يتناول إنجازات الإمارات في المجالات كافة، وقراءات شعرية ومحاضرات أدبية وورشاً للخط العربي»، مشيراً إلى أن مشاركة الجمعية تشمل أيضاً تقديم إهداءات من دار كتّاب للنشر للجمهور الهندي ومكتبة جامعة كانور، تتضمن مجموعة من الكتب العربية، فضلاً عن النسخة المترجمة بلغة الماليالام من كتاب «ومضات من فكر» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وأكد الظنحاني حرص الجمعية من خلال مبادرتها الدولية «سفراء زايد» على المشاركة في المحافل الثقافية الدولية، للتعريف بالواقع الثقافي الإماراتي، ونشر قيم التسامح والحوار وتقبل الآخر، وترسيخ مكانة الدولة عاصمة عالمية للتسامح.

من جهتها، قالت مديرة مقهى الفجيرة الثقافي، الروائية سلمى الحفيتي، إن ولاية كيرلا الهندية تعد مسقط رأس العديد من الأدباء الذين أثروا الساحة الثقافية العالمية بتوجهاتهم الإنسانية، مشيرةً إلى أنها ستقدم ورقة عمل عن جماليات اللغة العربية، ومحاضرة عن الرواية العربية، نشأتها وتطورها.