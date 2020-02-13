حوار مع وولي سوينكا في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تستضيف جامعة نيويورك أبوظبي الكاتب الحائز جائزة نوبل، وولي سوينكا، ضمن سلسلة فعاليات شهر فبراير، لإلقاء أول محاضرة له في معهد جامعة نيويورك أبوظبي يوم الثلاثاء المقبل.

وتقام الندوة التي تحمل عنوان «حوار مع وولي سوينكا»، بإشراف الأستاذة المشاركة في الجامعة تيشاني دوشي، إذ ستناقش رؤية المبدع للأدب والتقاليد، ومواطن القوة في كتاباته، بالإضافة إلى حيويته وطريقة سير العملية الفنية.

يشار إلى أن الكاتب والشاعر والناشط سوينكا ولد في نيجيريا عام 1934، وحاز درجة الأستاذية في جامعات العديد من البلدان، مثل «إيفي» و«لاغوس» و«إبادان» في نيجيريا، و«جوهانسبرغ» في جنوب إفريقيا، و«كامبريدج» في إنجلترا، و«هارفرد» و«إيموري» و«لويولا» و«ييل» في الولايات المتحدة.

يذكر أن المحاضرة مفتوحة للجمهور، والحضور مجاني.