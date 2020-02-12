250 جوالاً يزورون دارة سلطان القاسمي للدراسات الخليجية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

قام 250 جوالاً وقائداً من 94 دولة، خلال فعاليات اللقاء الكشفي الدولي التاسع الذي تستضيفه مفوضية كشافة الشارقة، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، بزيارة إلى دارة الشيخ الدكتور سلطان القاسمي للدراسات الخليجية.

وتعرف الجوالون إلى أبرز ما تضمه الدارة من محتويات تاريخية ووثائق ومخطوطات مهمة حول التاريخ العربي وتاريخ الخليج، إضافة إلى قاعات الأوسمة والهدايا التذكارية، التي تلقاها صاحب السمو حاكم الشارقة من مختلف رؤساء الدول والمنظمات والجامعات العالمية.

كما اطلعوا على أهم المقتنيات الموجودة، وكونها نادرة تصنف في منزلة عالية من قبل الدارسين والمعنيين، ويجري الحفاظ عليها عن طريق وضع نظام خاص بالقاعات يكفل توفير مستوى محدد لدرجات الحرارة والرطوبة.

بعدها انطلقت الوفود المشاركة من الجوالة إلى منطقة السيف التراثية، وتعرفوا فيها إلى تجارب دبي الغنية وتراثها التاريخي، عبر تصاميمها العمرانية الأنيقة المتناغمة بسلاسة وانسجام.

وأكدوا أن تلك الزيارة منحتهم تجربة ملهمة بأجوائها وأصالة تصاميمها. وانتهت جولتهم بطابع كشفي، تضمن بناء المخيمات الفرعية والمشروعات الكشفية وحفلات السمر.

• مقتنيات نادرة تصنف في منزلة عالية من قِبَل الدارسين والمعنيين.