بث مباشر.. والأطفال نكهة المهرجان

المصدر: الامارات اليوم

في خطوة جديدة يقوم مهرجان طيران الإمارات للآداب ببث جلسات مختارة مباشرة، إلى ما يقارب 100 ألف طالب في 284 مدرسة في أنحاء الإمارات.

وبحضور جمهور واسع من محبي الثقافة والأدب، يطرح المهرجان في دورته الـ12، بمشاركة كتاب ومفكرين وعلماء ومبدعين من أكثر من 43 دولة، مجموعة كبيرة من المواهب المحلية والأجنبية المعروفة، وأشهر الشخصيات العالمية الملهمة والكتّاب العالميين الذين شاركوا جمهورهم، إما بحضورهم أو بإصداراتهم العربية والأجنبية المختارة، التي عرضتها أجنحة المهرجان للعموم في كل أروقة المكان، فاستقطبت الكبار والصغار في رحلة استكشافية مثيرة لفضول الجميع.

كما كان لجمهور الطلبة وتلاميذ المدارس مساحة فسيحة من المهرجان، الذي شهد حضوراً غير مسبوق من هذه الفئة المتطلعة للمعرفة، وكذلك من أصحاب الهمم الذين خصص لهم الحدث ورشاً ومسابقات ترمي إلى دمجهم للانخراط في المجتمع.

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ألف طالب يستفيدون من البث المباشر.