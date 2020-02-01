«فخر الأجيال للصيد بالصقور» تنطلق اليوم بمكرمة حمدان بن محمد السخية

المصدر: دبي■الإمارات اليوم

تنطلق اليوم منافسات بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور (التلواح)، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بميدان الروية بدبي، بمشاركة عدد كبير من الصقارين في فئات الناشئين والشيوخ والعامة، وتختتم ببطولة النخبة، وتستمر المنافسات حتى الـ16 من الشهر الجاري، وتشهد البطولة مكرمة سخية من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتخصيص فئة جديدة للملاك العامة، مع جوائز مالية إضافية تبلغ أربعة ملايين درهم.

وتأتي المكرمة لتفتح الباب أمام عدد كبير من الملاك العامة للمشاركة، وهم الملاك الذين يملكون ثمانية صقور كحد أدنى، ويقومون بتدريبها، حيث سيشارك الملاك في أربع فئات.

وتدشن بطولة فخر الأجيال منافساتها بمسابقات الناشئين، التي تستمر لمدة يوم واحد في فئات تبع وتبع جير وجير شاهين وفرخ وجرناس، وتنطلق بعدها مسابقات الشيوخ، التي تقام غداً الأحد وحتى الأربعاء، في فئات جير تبع فرخ وجرناس وبيور جير فرخ وجرناس وقرموشة فرخ وجرناس. وتبدأ منافسات العامة المفتوح والملاك يوم الخميس المقبل لمدة أربعة أيام في فئات جير شاهين فرخ وجرناس وجير تبع فرخ وجرناس وبيور جير فرخ وجرناس وقرموشة فرخ وجرناس، لتنطلق بعدها مسابقات العامة يومي 11 و12 الجاري، في فئات حر فرخ وجرناس وشاهين فرخ وجرناس، على أن تقام مسابقة الطيارة اللاسلكية للشيوخ والعامة يوم 14 الجاري، وتختتم المنافسات ببطولة النخبة للشيوخ والعامة فرخ وجرناس، وبعدها تبدأ نخبة فخر الأجيال فئات الفرخ والجرناس للشيوخ وفخر الأجيال للعامة المفتوح للفرخ والجرناس، ثم الفرخ والجرناس للعامة ملاك، وفئة الحر فرخ والشاهين.

وتتخلل البطولة ثلاث جولات خاصة بدوري الإمارات للصيد بالصقور، وذلك أيام 10 و13 و16 الجاري، وهو الدوري الذي انطلق من دبي واتجه إلى أبوظبي، وسيعود مجدداً إلى ميدان الروية بدبي، على أن تكون المحطة الختامية في أبوظبي.

الرياضات التراثية

أكدت مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، سعاد إبراهيم درويش، أن البطولة هذا العام تطورت بشكل كبير، بفضل رعاية ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، حيث أعطى سموه زخماً كبيراً للبطولة من خلال استحداث فئة جديدة، وزيادة الجوائز المالية، وهو ما يصب في اتجاه استراتيجية المركز في الحفاظ على التراث، ودعم الرياضات التراثية، والتشجيع على ممارستها.

وأضافت أن البطولة «متوقع أن تحظى بمشاركة كبيرة تفوق النسخة الماضية، إضافة إلى أن بطولات الصيد بالصقور لم تعد حدثاً عادياً بقدر ما باتت أجندة سنوية واضحة، وتضم العديد من البطولات، ليس فقط في دبي، بل في العديد من إمارات الدولة، ودائماً ما يرحب المركز بدعم وتنظيم أي بطولة في أي إمارة، مثلما حدث في الشارقة وعجمان».