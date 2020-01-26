«ثقافة أبوظبي» تبحث عن «كنوز المدينة»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي مبادرة جديدة تستهدف دعم المؤسسات التجارية العريقة، بما في ذلك المطاعم والمتاجر الأكثر رسوخاً والأطول عمراً في الإمارة، واعتبارها أماكن ذات أهمية ثقافية والتشجيع على تجربتها.

تتيح المبادرة التي تحمل اسم «كنوز المدينة» للمحال التجارية والمطاعم التي تتمتع بشعبية، ونالت اعتماداً من الدائرة فرصة زيادة الوعي بهذه المنافذ لجذب مزيد من الاهتمام من المقيمين وزوار الإمارة. وتم إطلاق «كنوز المدينة» بالتزامن مع فعالية عطلة نهاية الاسبوع في الحصن، التي بدأت، أول من أمس، وتستمر حتى أبريل المقبل، وتتضمن مجموعة من الأنشطة الاجتماعية والثقافية والفنية، من بينها مشاركة مؤسسات تجارية ذات طابع ثقافي من التسعينات والثمانينات من القرن الماضي.

وستعتمد دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي نحو 20 منشأة سنوياً في مبادرة «كنوز المدينة»، التي تأسست قبل عام 2000، وتم إطلاق حملة لترشيح المؤسسات المعنية من قبل الجمهور عبر موقع فعاليات أبوظبي وقنوات التواصل الاجتماعي تستمر حتى 24 فبراير المقبل مع استخدام الوسم #كنوزالمدينة، وستقيّم الدائرة الترشيحات وفقاً للمعايير الموضوعة. وبعد انتهاء فترة الترشيح، سيتم ادراج المؤسسات «الفائزة» ضمن مبادرة «كنوز المدينة» وسيجري الإعلان عن أسماء المؤسسات المعتمدة في حفل يقام في ختام فعالية «عطلة نهاية الأسبوع في الحصن». وتنظم فعالية «عطلة نهاية الاسبوع في الحصن» على مدار سبع عطلات نهاية كل أسبوعين بين شهري يناير وأبريل.