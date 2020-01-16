«جميل للفنون - دبي» يحتفي بالأفلام الفنية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يسلّط مركز جميل للفنون في دبي اهتماماً كبيراً بالأفلام خلال شهر يناير، من خلال عروض لفنانين ومخرجين مرموقين، منهم غسان حلواني، هايغ ايفازيان، أرجونا نومان ودينيس فيريرا دا سيلفا، آلان رينيه، كريس ماركر، غيسلين كلوكوت، ونيكولا واديموف، الذين تعرض أفلامهم في «غاليري»

الثامن من فبراير المقبل.

ويجمع برنامج الأفلام المنوّع بين فنانين يستكشفون، من خلال أفلامهم، العديد من الموضوعات الفنية ذات الصلة، بما تطرحه موضوعات المعارض المقامة حالياً في مركز جميل للفنون، من ضمنها معرض ذاكرة المبتور، الذي يشارك فيه 13 فناناً وفنانة وجماعة فنية، ومن بين تلك الأفلام: فيلم «طرس: الاختفاء بين الموت والأبدية»، وفيلم «التماثيل أيضاً تموت»، وفيلم «أبولو غزة».

وقالت مديرة المعارض في مركز جميل للفنون، نورا رازيان: «ندرك هنا الأهمية التي يكتسبها نطاق الأفلام الفنية، وعليه فنحن نلتزم في مركز جميل للفنون بعرض أعمال جديدة ومهمة للفنانين والمخرجين التجريبيين من جميع أنحاء العالم، من خلال برامج متخصصة ودورية في نطاق الأفلام الفنية، إضافة إلى برنامج المعارض المتنوّع الذي يقدّمه المركز».