250 كتاباً لمسافري مطار الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

غادر مسافرو مطار الشارقة الدولي، يوم الخميس الماضي، إلى مختلف أنحاء العالم، حاملين الكتب التي اختاروها ضمن موضوعات متنوّعة قدمتها مبادرة «ثقافة بلا حدود» لرواد المطار، خلال يوم حافل شهد العديد من الفعاليات الثقافية حمل اسم «سافر مع كتاب».

ولم يقتصر اليوم المعرفي على الاختلاط بالمسافرين والتفاعل معهم وتوزيع 250 كتاباً عليهم، باللغتين العربية والإنجليزية، تنوّعت بين الأدب والرواية وتطوير الذات وكتب الدين والتاريخ والتربية، فقد أهدت «ثقافة بلا حدود» 150 كتاباً لمكتبة موظفي المطار، إضافة إلى «عربة الثقافة»، وهي عبارة عن مكتبة متنقلة تشمل كتباً بعناوين متنوّعة ولغاتٍ مختلفة، ليكون بإمكان المسافرين من كل الجنسيات الاستفادة بشكل مستمر من الكتب الموجودة في المكتبة واستثمار وقت الانتظار في القراءة، كما تم تجديد الكتب في مكتبة «ثقافة بلا حدود» الموجودة أصلاً في المطار، ورفدها بعناوين جديدة.

وقالت مدير مبادرة «ثقافة بلا حدود»، مريم الحمادي: «نسعى ومن خلال خطة متكاملة، إلى نشر وترسيخ عادة القراءة لدى الجمهور في أماكن تواجده، ونركّز بشكل خاص على الأماكن العامة التي يقضي فيها الناس أوقاتاً طويلة، حتى يتسنّى لهم ملؤها بالقراءة والمعرفة».

وأضافت الحمادي: «نحن ننظر لعلاقة الجمهور بالكتاب، بوصفها مشهداً حضارياً ودليلاً على الوعي العام والإحساس بالمسؤولية المشتركة تجاه المستقبل، ونعتبر أن القراءة هي أساس منهج التعلُّم المُستمرّ الذي باتَ ضرورياً في زمن يتسم بتسارع التطوّرات والتحوّلات في مختلف جوانب الحياة».

ووصل عدد الكتب التي وزعتها المبادرة حتى الآن، إلى أكثر من مليوني كتاب، كما وصل عدد المكتبات التي تم توزيعها بشكل مجاني إلى أكثر من 42 ألف مكتبة في إمارة الشارقة.

«عربة الثقافة» مكتبة متنقلة بعناوين متنوّعة ولغات مختلفة.