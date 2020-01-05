كشافة الإمارات تشارك في اجتماع رؤساء اللجان العربية

المصدر: القاهرة - وام

تشارك جمعية كشافة الإمارات في اجتماع رؤساء اللجان الكشفية العربية الفرعية، المُنعقد في المركز الكشفي العربي، والذي يختتم اليوم في العاصمة المصرية القاهرة.

وحضرت كشافة الإمارات خلال الاجتماع الذي بدأ فعالياته في الثاني من الشهر الجاري بصفتها رئيس لجنة تنمية العضوية التي يرأسها الأمين العام للجمعية خليل رحمة علي، وذلك ضمن اللجان العربية الفرعية العشر. ويهدف الاجتماع الى مناقشة الإطار العام لأسلوب العمل باللجان الفرعية، ومناقشة دور اللجان المشترك. ويأتي الاجتماع بعد الاستضافة المميزة أخيراً للإمارات للمخيم الكشفي الخليجي في محمية المرموم بدبي، بمشاركة الكويت ومصر وسلطنة عمان والأردن والمملكة العربية السعودية.

وأكد الأمين العام لجمعية كشافة الإمارات أن هذه اللجان تعمل على دعم الإقليم الكشفي العربي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية له، في إطار التكامل بينه وبين الاستراتيجية العالمية عن طريق العمل على برامج ومشروعات محددة من شأنها تحقيق الأهداف.

حضر الاجتماعات الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية والمدير الإقليمي عمرو حمدي، وعضو اللجنة الكشفية العربية محمد مصطفى، ورئيس لجنة القلادة والأوسمة الرفيعة اللواء طيار متقاعد أحمد عبداللطيف، ورئيس اللجنة القانونية القائد منذر الزميلي، ومدير إدارة خدمة المجتمع بالمنظمة الكشفية العربية القائد أحمد حسن، ومديرة التطوير المؤسسي في المنظمة الكشفية العربية القائدة مي عبدالهادي.