«كلمة» يترجم «هل ولد من سيعيش 200 سنة؟»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أصدر مشروع «كلمة» للترجمة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي الترجمة العربية لكتاب «هل ولد من سيعيش 200 سنة؟» للباحثة الفرنسية فلورانس سولاري، ونقله إلى اللغة العربية الدكتور سالم أخشوم، وراجع ترجمته الدكتور فادي جابر.

يأتي الكتاب التثقيفي الموجه إلى عامة الجمهور، استجابة لسؤالين أحدهما يتعلق برغبة الإنسان الفطرية في الإفلات من براثن الموت الذي يلاحقه والارتماء في أحضان الخلود، أو على الأقل ربح أكثر ما يمكن من الوقت أو العمر في هذه المعركة المحسومة، والآخر مستقبلي، بل آني، يتعلق بتبعات ارتفاع متوسط العمر المتوقع للبشر، وتهرّم السكّان، خصوصاً في القارة العجوز، أوروبا. يذكر أن المؤلفة فلورانس سولاري باحثة بالمعهد الوطني الفرنسي للصحة والبحث الطبي، وهي عضو بمعهد دراسات الجهاز العصبي العضلي المنبثق عن المعهد والمركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي وجامعة كود برنار ليون 1. وتهتمّ فلورانس في أبحاثها بدراسة التحكّم الجيني بالشيخوخة والآليات الكيميائية الجزيئية المتدخلة في طول العمر.

أمّا المترجم سالم أخشوم فخريج اللغة العربية من دار المعلمين العليا بتونس، ويحمل درجة الدكتوراه في اللسانيات من دار المعلمين العليا بليون. وهو مترجم محلّف بمحكمة الاستئناف بليون في فرنسا، وباحث ومحاضر في اللغة واللسانيّات العربية بجامعة ليون الثانية في مركز البحث باللسانيات المطبقة.