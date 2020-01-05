يولة فزاع: المربع الذهبي يزيد من حماسة الجمهور والمتسابقين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اكتمل عقد المتأهلين للمرحلة الثانية من بطولة فزاع لليولة في نسختيها الـ20 والـ25 من برنامج الميدان، وذلك بعد الإعلان عن تأهل كل من عيسى محماس الأحبابي، وعبيد سالم النعيمي، في الحلقة الخامسة، التي أقيمت أول من أمس، في قلعة الميدان بالقرية العالمية في دبي.

وجاء الإعلان عن تأهل اليويلين إثر عملية التصويت التي أسفرت عن فوزهما بجدارة. وكانت بداية الحلقة الخامسة لا تقل حماسة عن نهايتها، إذ بدأت مع مفاجأة أسعدت الجميع مع المقدم مسلم العامري، الذي عاد مجدداً من التحكيم إلى التقديم في هذه الحلقة الاستثنائية. تلتها فقرة الشاعر ضيف الحلقة محمد بن حماد الكتبي، ومن ثم منافسة قوية بين اليويلين اللذين تأهلا في حلقات سابقة وهما: عبدالله الكتبي، وراشد سلطان الدرمكي، ومن ثم أعذب الألحان الشعبية مع الفنان صالح السعيد.

المرحلة الثانية

وانطلقت شرارة المنافسة في أولى جولات المرحلة الثانية مع اليويل عبدالله الكتبي، رقم التصويت (3)، الذي قدم بدوره استعراضاً مميزاً تمكن فيه من فر السلاح خمس مرات متتالية دوت معها أجراس قلعة الميدان. وأتسم أداء الكتبي بالرزانة والحماسة والحركة المتناسقة مع الألحان الشعبية على إيقاع شلة الميدان «المعجزة» للفنان حسين الجسمي. وأثنت لجنة التحكيم على أداء اليويل وتمكنه من الفر والدوران ونجاحه في تطوير مستوى يولته الأرضية تطلعاً لحصد لقب البطولة ومنحته 49 درجة. ولم يدخر اليويل راشد سلطان الدرمكي، المتسابق الثاني في الحلقة، جهداً في الأداء لإبهار الجمهور، إذ بادر بالفر من لحظة دخوله ساحة المنافسات، وكان مقداماً مفعماً بروح الحماس، صاحب دقة عالية في خفته وسرعته في الدوران والرد على خصمه، إذ باشر بالفر المتتالي خمس مرات من دون أي أخطاء ليقرع بعدها أجراس الميدان. وعلقت لجنة التحكيم على عرضه المبهر ومستوى اليويل الذي ينتظره مستقبلاً باهراً إذا استمر على هذه الخطى ومنحته اللجنة أيضاً 49 درجة.

«بوقضين» و«الدماني»

وفي أول إطلالة له، أهدى ضيف الحلقة الفنان صالح سعيد، جماهير الميدان أغنيتين وهما «بوقضين» من كلمات سعيد بن مصلح والحان فياضي، و«الدماني» من كلمات حمدان بن دويس والحان مبارك بالعود. وأعرب الفنان صالح سعيد عن سعادته بهذه الاستضافة وقال: «أعواماً مديدة من الازدهار والتميز أضافها هذا البرنامج، الذي يستمر حتى اليوم في إثراء الساحة التراثية الإمارتية ويسعد جماهيره». كما ألقى الشاعر الضيف، محمد بن حماد الكعبي، قصيدة جديدة بعنوان «وطنية» تغنت بحب الوطن. وبصدد الاستضافة قال الكعبي: «أعتبر نفسي أحد الشركاء المؤسسين في مسيرة هذا البرنامج، فأنا أحل ضيفاً على قلعة الميدان كل سنة منذ انطلاقته قبل 15 عاماً. لا شك أن مكونات البرنامج تكمل بعضها بعضاً، من شعر وشلة إلى استعراضات شعبية متمثلة باليولة الإماراتية، ومسابقات أسهمت في تحفيز الشباب والناشئة على ملء أوقات فراغهم في نشاط هادف يستثمر طاقاتهم، ويعلمهم الطموح والتحدي والمثابرة، وفي الوقت نفسه التمسك بجذورهم.

• تأهل اليويلين إثر التصويت الذي أسفر عن فوزهما بجدارة.



• أداء الكتبي اتسم بالرزانة.. والدرمكي لم يدخر جهداً.