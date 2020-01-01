صغار مخيم «مكتبة» يقرأون ويبنون مدينة مستدامة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

اختتمت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي فعاليات مخيم «مكتبة» الشتوي لعام 2019 المخصص للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 5 و12 سنة، والذي نظم في مكتبات منتزه خليفة والباهية والوثبة ومكتبة زايد المركزية والمرفأ، في الفترة من 15 - 28 ديسمبر الماضي، وتضمن مجموعة من الأنشطة والفعاليات المتنوعة التي تناولت موضوعات تتعلق بالبيئة والاستدامة.

وقدم برنامج مخيم «مكتبة» الشتوي مجموعة من ورش العمل التي غطت طيفاً من الموضوعات، مثل القراءة وفن إعادة التدوير وبناء مدينة مستدامة تعمل بالطاقة الشمسية وبناء منظومة إنذار للكوارث البيئية، والزراعة المائية وإعادة النظر بمنتجات التعبئة والتغليف البلاستيكية، بالإضافة إلى معرض للكتب المستعملة، وأنشطة التلوين مع العائلة في الهواء الطلق.

وقال المدير التنفيذي لقطاع دار الكتب في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عبدالله ماجد آل علي، إن المخيم قدم مجموعة من الأنشطة المتنوعة التي تلبي هوايات وتطلعات الأطفال والشباب وعائلاتهم من خلال ست ورش عمل تناولت موضوعات متنوعة؛ تضمنت تصميم نظام الإنذار البيئي، تصميم جهاز اختبار جودة المياه، جمع بيانات النبات وتحليلها، النباتات في أعمال الطين (أعمال فنية)، صناعة كيس بقالة قابل للتدوير، حلم صناعات التدوير وتسويقها.