«سوق الشناصية».. في قلب الحنين إلى الماضي

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

بعد إعادة إحيائه حديثاً في قلب الشارقة، نجحت «سوق الشناصية»، التي تعدّ من أقدم الأسواق في الإمارة وأكثرها حيوية، في تشكيل نظام ريادي مبتكر، عبر جذبها لرواد ورائدات الأعمال الإماراتيين الشباب، الراغبين في بدء رحلتهم بعالم ريادة الأعمال، حيث تشهد السوق حالياً نمواً في عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وذلك بالتزامن مع ازدياد الحركة السياحية في المنطقة المحيطة بالسوق، والمكتظة بالمعالم الأثرية والتراثية.

وتحتضن السوق بمحالها ذات التصميم التقليدي، مجموعة من المنتجات التقليدية والعصرية، إلى جانب عدد من المحال المختصة بالمطبخ الإماراتي التقليدي، ما يجسد الأهمية الاقتصادية للسوق في الماضي والحاضر، لتنضم إلى قائمة أهم الوجهات السياحية والاقتصادية في الإمارة.

ويؤكد رائد الأعمال الشيخ خالد بن فيصل بن خالد القاسمي، صاحب مقهى «ريشيوز كوفي»، الذي افتتح أبوابه عام 2015، إقبال رواد الأعمال الشباب، وتنامي أعداد المستثمرين في سوق الشناصية حالياً، ويشير إلى أن العامل التراثي أسهم في تعزيز القيمة الاقتصادية الجوهرية والمتأصلة للسوق وقلب الشارقة ككل. ويشدّد على ضرورة مشاركة عدد أكبر من رواد الأعمال في المشروع، لعرض خدماتهم ومنتجاتهم في بيئته الحيوية، لأهمية التنوع في تعزيز مكانة المشروع وتكامل جهود مجتمع رواد الأعمال.

وأضاف القاسمي: «تثير سوق الشناصية وقلب الشارقة الحنين إلى الماضي، حيث الطابع التاريخي، والأجواء الهادئة التي تسهم في تعزيز شعورنا بالانتماء إلى هذا المكان».

ويتابع «على الرغم من جذوره التاريخية الراسخة، يعد قلب الشارقة وجهة مستقبلية، حيث نجحت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) في دمج المعالم التراثية والمعاصرة، وساعد دعمها المتواصل، منذ المراحل التمهيدية والتخطيطية، على توفير بيئة حاضنة للشركات الناشئة، كما أسهمت مشاركة القصص والذكريات، إلى جانب الإرشاد والتوجيه والترويج للمحال التجارية في وسائل الإعلام المختلفة، في لعب دور رئيس في جذب رواد الأعمال الشباب إلى الموقع».

وتعود تسمية سوق الشناصية، التي بُنيت على الأساسات الأصلية للسوق الأثرية التي تم اكتشافها، إلى التجار القادمين من منطقة شناص التي تقع حالياً في بلاد فارس. يشار إلى أن «قلب الشارقة» يضم مجموعة من المحال والمعارض الفنية والمتاحف، وفندقاً تراثياً، وعدداً من الأسواق التقليدية والمعاصرة، تسهم جميعها في إعادة إحياء المنطقة التاريخية وتحويلها إلى سوق تنبض بالحيوية والنشاط، في أجواء تبعث على الإيجابية، وتعيد إلى الأذهان الازدهار الذي شهدته المنطقة قبل عقود طويلة.