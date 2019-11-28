«الأيام المسرحية» تنطلق في الأول من مارس

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تنطلق الدورة 30 من «أيام الشارقة المسرحية»، في الأول من مارس المقبل، وتستمر حتى الثامن من الشهر نفسه، حسب اللجنة المنظمة للمهرجان.

وعقدت اللجنة اجتماعاً، أول من أمس، في قصر الثقافة، وترأسه مدير إدارة المسرح ومدير «الأيام»، أحمد بورحيمة، بحضور الأعضاء: إسماعيل عبدالله، وأحمد الجسمي، وعبدالله راشد، ومحمد جمال.

وناقشت اللجنة التحضيرات الجارية لاستقبال الدورة الجديدة من المهرجان، واتفقت على أن تنجز لجنة مشاهدة واختيار العروض أعمالها من 10 إلى 15 فبراير المقبل.

أما الفرق التي ستعاين أعمالها لجنة مشاهدة واختيار العروض، فهي: مسرح الشارقة الوطني، وجمعية الشارقة للفنون الشعبية والمسرح/‏ المسرح الحديث بالشارقة، ومسرح أم القيوين الوطني، وجمعية كلباء للفنون الشعبية والمسرح، وجمعية دبا الحصن للثقافة والتراث والمسرح، ومسرح دبي الأهلي، ومسرح دبي الوطني، ومسرح خورفكان للفنون، ومسرح بني ياس، ومسرح الفجيرة، ومسرح رأس الخيمة الوطني، ومسرح العين، وجمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح.

يشار إلى أن «أيام الشارقة المسرحية» انطلقت عام 1984، وهي مكرّسة لعروض الفرق المسرحية الإماراتية المشهرة رسمياً.