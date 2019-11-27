لوحات بألوان إنسانية على ثلاجات مياه احتفاءً بـ «أبطال الصيف»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي المرحلة الثانية من مبادرة «أبطال الصيف»، التي تواكب من خلالها أهداف «عام التسامح». واعتمدت المبادرة في مرحلتها الجديدة على فكرة إبداعية تتمثل في رسم لوحات فنية على ثلاجات الماء البارد، وتوزيعها على مجمعات سكنية خاصة بالعمال في منطقة دبي الصناعية.

وفي مشهد يعكس روح التسامح، الذي تمتاز به دولة الإمارات، شارك العمال مع الفنانين في رسم اللوحات، وإضفاء مساحات واسعة من الجمال.

وأكدت مدير عام الهيئة، هالة بدري، أن مبادرة «أبطال الصيف»، منذ إطلاقها، أسهمت في تحقيق العديد من أهداف «عام التسامح»، إذ عززت قيم الترابط المجتمعي والتواصل الإنساني بين الأفراد من مختلف الجنسيات والثقافات، وأوصلت مشاعر التقدير للعمال على ما يقدمونه من خدمات، وعلى إسهاماتهم في مسيرة البناء والتطوير، ما شكَّل دافعاً وحافزاً لهم على زيادة العطاء والإنتاج.

وأضافت: «لقد جاءت مبادرة أبطال الصيف ضمن رؤية (عام التسامح)، المتمثلة في تكريس الجهود من أجل بناء مجتمع متسامح، وفي إطار جهود (دبي للثقافة) في مجال ترسيخ قيم التسامح والإنسانية والتواصل مع الآخر، ومن خلال المرحلة الثانية من المبادرة نواصل رسالتنا المجتمعية بطريقة إبداعية مبتكرة، إذ نمزج الإنسانية بالفن، ليكون النتاج لوحات فنية ناطقة بالجمال والتناغم الإنساني الفريد».

من ناحيته، قال مدير عام مدينة دبي الصناعية، سعود أبوالشوارب: «تعدّ دولة الإمارات اليوم نموذجاً فريداً للتسامح، إذ يتعايش فيها أكثر من 200 جنسية يعملون ويسهمون في مسيرة التنمية، وتعزيزاً لهذه القيم الأصيلة، سررنا بشراكتنا مع (دبي للثقافة) في مبادرة هادفة لتكريم فئة مهمة». وأطلقت المبادرة بالتعاون مع شركاء «دبي للثقافة»: مدينة دبي الصناعية، و«بيكو» علامة الأجهزة المنزلية التجارية العالمية التي قدمت الثلاجات المستخدمة في المبادرة، وشركة «هابي لايف للتوزيع»، و«طلبات»، و«مجموعة الفن من أجل الخير».

يشار إلى أن المرحلة الأولى من «أبطال الصيف» أطلقت في أغسطس الماضي، بهدف تكريم موظفي الخدمات الأساسية العامة في الهيئة وحي دبي للتصميم، كعمال النظافة والبناء والأمن، وغيرهم في المهن المُشابهة، الذين تتطلب مهام عملهم وجودهم في الخارج والتعامل مع حرارة الصيف، تقديراً لجهودهم وإسهاماتهم الفاعلة في خدمة المجتمع.

قيم التعايش

قالت مديرة هيئة الثقافة والفنون في دبي، هالة بدري: «إن مبادرة أبطال الصيف الإنسانية تحتفي بالعمال الذين يسهمون في جعل الحياة في مجتمع الإمارات أسهل وأفضل وأجمل»، لافتة إلى دور الهيئة في إبراز القيم الحضارية المجتمعية، الداعية إلى التعايش الإيجابي بين مختلف الثقافات.

المبادرة أسهمت في تحقيق العديد من أهداف «عام التسامح».

المرحلة الأولى كرّمت موظفي الخدمات الأساسية وحي دبي للتصميم.