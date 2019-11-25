«جولات عائلية أيام السبت» في رواق الفن

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن رواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي عن سلسلة من الفعاليات العامة، في إطار معرضه «سرديات تأملية»، الذي يختتم فعالياته في السابع من ديسمبر المقبل.

ومن بين الفعاليات العامة، جولات عائلية أيام السبت، تتيح للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين ثلاثة و12 عاماً برفقة ذويهم فرصة استكشاف أعمال الفنانين، مع دليل خاص مصمم لهم، أعد تحت إشراف القيّمة الفنية على برامج رواق الفن، آلاء إدريس.

وينظم رواق الفن، غداً، جلسة حوارية للفنان جميري المشارك في «سرديات تأملية»، وستسلط الضوء على التكنولوجيا الحديثة، وتستكشف العلاقة اليومية التي تربط الأشخاص بأجهزتهم الذكية. ويجب على المشاركين إحضار أحد الأجهزة الذكية التي يستخدمونها بشكل يومي مثل الهاتف، إذ سيؤدي الفنان عرضاً خاصاً يعبر عن الامتنان للخدمة التي يتلقاها الأشخاص يومياً. يشار إلى أن «سرديات تأملية» يضم أعمالاً أبدعها أربعة من الفنانين المقيمين في دولة الإمارات، هم: أريج قاعود وأيمن زيداني وجميري ورجاء خالد، إذ يقدم كل منهم نظرة للعالم المحيط بنا، من خلال استلهام الأفكار من مشاهد الحياة في الإمارات ومختلف أنحاء المنطقة. ويستكشف الفنانون مفاهيمهم الخاصة للبيئة على اختلاف أنواعها سواء الطبيعية أو الاصطناعية أو الافتراضية، إذ يطرح كلّ منهم سؤالاً يتلخّص في كيفية إنشاء الكائنات البيولوجية البشرية وغير البشرية لعوالمنا الطبيعية والاصطناعية والافتراضية، ويناقش قدرتها على البقاء فيها.

ويأتي المعرض بتقييم المديرة التنفيذية لرواق الفن رئيسة القيمين الفنيين في جامعة نيويورك أبوظبي، مايا أليسون، حيث تشهد أعمال الفنانين المشاركين به اهتماماً دولياً بفضل سردياتها التأملية الفريدة حول العالم المعاصر.

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ديسمبر المقبل،

موعد اختتام

فعاليات المعرض.