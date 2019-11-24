صندوق الوطن يحتفل بتخريج 500 مبرمج إماراتي في الظفرة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

احتفل صندوق الوطن بتخريج قائمة جديدة من المشاركين في فعاليات الجولة الثانية من برنامج «المبرمج الإماراتي»، والذي نظم في منطقة الظفرة بمشاركة أكثر من 500 طالب وطالبة، بدعم من شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، ودائرة التعليم والمعرفة، والمدارس المجتمعية في أبوظبي.

واكتسب المشاركون في البرنامج، خلال شهرين، مهارات متميزة في البرمجة، من خلال مجموعة مكثفة من الدورات والبرامج التعليمية، إلى جانب ورش عمل ومحاضرات قدمتها نخبة من الخبراء بالمجال.

وقال مدير عام صندوق الوطن، محمد تاج الدين القاضي: «سعداء بهذه الكوكبة من المبرمجين الإماراتيين، والتي ستضاف لقائمة من المستفيدين من البرنامج المبتكر، الذي يهدف لإعداد وتأهيل جيل من الكفاءات المتميزة، تتقن البرمجة، وعلى جاهزية لتلبية متطلبات سوق العمل مستقبلاً».

من جهته، قال مدير دائرة المكتب التنفيذي في «أدنوك»، عمر صوينع السويدي: «كجزء من مسؤوليتنا المجتمعية، نلتزم في (أدنوك) بدعم وتوفير تجارب تعليمية مبتكرة تزود الجيل المقبل من شباب الإمارات بالمهارات العملية، التي يحتاجون إليها لمواكبة تطورات العصر، وتمكنهم من إطلاق طاقاتهم، ليصبحوا قادرين على الإسهام في تطور المجتمع، ودفع عجلة النمو»، مشيراً إلى أن برنامج «المبرمج الإماراتي» يأتي تماشياً مع برامج أدنوك لدعم التعليم والتدريب للأجيال الشابة الموهوبة، والتي نطمح من خلالها إلى خلق تأثير إيجابي اجتماعي مستدام.

تأهيل 3170 طالباً وطالبة

ضمّ برنامج «المبرمج الإماراتي»، منذ انطلاقته عام 2018 حتى اليوم، 3170 طالباً وطالبة من أرجاء الدولة، تم تأهيلهم وتطوير قدراتهم وإكسابهم مهارات لغة العصر الحديث عبر تقديم برامج تعليمية نظرية، ومحاضرات صفية وأخرى تطبيقية، لإكسابهم مهارات تصميم البرامج.