6 عروض في «المسرح الصحراوي»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تواصل إدارة المسرح بدائرة الثقافة في الشارقة استعداداتها للدورة الخامسة من مهرجان المسرح الصحراوي، التي تنظم من 12 إلى 16 ديسمبر المقبل. وتشارك في المهرجان ستة عروض من الإمارات والكويت وموريتانيا والأردن والسودان والعراق، أنتجت خصيصاً للمشاركة في الحدث، الذي يعنى بإبراز الصلات بين الفن المسرحي والأشكال التعبيرية والأدائية التقليدية، التي طورتها مجتمعات الصحراء العربية.

وقال مدير إدارة المسرح بالدائرة مدير المهرجان، أحمد بورحيمة، إن «الدورة الجديدة ستشهد توسعاً في البرامج المصاحبة، كما ستشهد زيادة في عدد الفرق المشاركة، مقارنة بالدورات الماضية، بعد الأصداء الواسعة وطلبات المشاركة المتزايدة التي حققها المهرجان».

وأشار إلى أن «المهرجان يتفرد بكونه اعتمد الصحراء موضوعاً وشكلاً لعروضه وفرجةً لجمهوره، ونعمل في كل عام، ومع كل دورة، على جعل تجربته مفيدة وممتعة بما فيه من مناظر مبدعة وفنون تعبيرية ثرية وأداء أخاذ». وترتكز عروض المهرجان على جملة من العناصر مثل الشعر والحكي والأداء والتمثيل، وتقدم في فضاء مفتوح بمنطقة الكهيف، وصمم المكان على هيئة قرية صحراوية، ويتضمن منصة للعروض وساحة للجمهور. وإلى جانب العروض المسرحية، يحفل المهرجان بالعديد من البرامج المصاحبة الهادفة إلى تعزيز الذاكرة الثقافية للتظاهرة، ومن أبرز الفعاليات المصاحبة المسامرة الفكرية التي تطل هذا العام بعنوان «المسرح وأدب الصحراء».