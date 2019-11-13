50 موهبة واعدة في «مداد وورود»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

انطلقت، أول من أمس، فعاليات المعرض السنوي لمركز الشارقة لفن الخط العربي والزخرفة، تحت عنوان «مداد وورود» في مركز الشارقة لفن الخط العربي والزخرفة في قلب الشارقة.

ويكشف المعرض، الذي افتتحه رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، عبدالله محمد العويس، ومدير إدارة الشؤون الثقافية بالدائرة، محمد إبراهيم القصير، عن نتاج سنوي زاخر لأكثر من 50 موهبة صاعدة يقدمون أعمالاً تتجاوز الـ100، في خطوط متنوعة مثل: خط (الرقعة، الثلث، النسخ، الديواني، والديواني الجلي).

وأظهرت مجموعة من الزخارف زاهية الألوان، تجربة جديدة بالزخرفة على الخشب، ومجموعة أخرى يبدو فيها الذهب الأصلي كمادة خام في اللوحات الزخرفية. كما أن عدداً من الأعمال أنجز باستخدام الورق الطبيعي المقهّر (المجهز بالمواد الطبيعية). وتحضر في المعرض مشاركات من دول غير عربية، من بينها إبداعات خطها طلبة من اليابان وغيرهم.

ويستمتع زائر المعرض بمشاهدة أعمال خطية وزخرفية طوّعتها مواهب شابة، اكتسبت بالفطرة والتدريب المهارة والإبداع، وأنجزت أعمالاً بلغة بصرية تدعو إلى التأمل والدهشة، لتضع بصمتها في الخط العربي والزخرفة.

100

عمل قدمها المشاركون في المعرض.