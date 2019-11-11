كاستالدي يرسم المشاهير بديناميكية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يستضيف «كويا أبوظبي» معرضاً جديداً، في 19 نوفمبر الجاري، للفنان البريطاني، جوليان كاستالدي، تحت عنوان «ايكونز».

ويستخدم كاستالدي فن رسم الصور الديناميكية الإبداعية ولوحات الألوان الكبيرة، إذ سيعيد النهج المتكرر في التفنن بالرسم، كما فعل لبعض أشهر مصممي الأزياء ونجوم الرياضة والتمثيل، ومن بينهم كارل لاجرفيلد، وكوكو شانيل، وألفيس بريسلي، ومحمد علي كلاي، وروبرت دي نيرو، وآخرون.

وستركز لوحات جوليان على الأشخاص والأشياء الشائعة في الثقافة الشعبية، وتستخدم تقنيات ومواد مختلفة، مثل أوراق الذهب والأكريليك والمينا والبلاستر والغرافيتي. ويقيم جوليان كاستالدي حالياً في دبي، إذ أمضى أكثر من 20 عاماً في العمل والسفر إلى أبرز الأحداث الفنية في العالم، وابتكر خلالها هذا النمط المغاير من الفن والتصميم وتصوير الشخصيات والمشاهير. وعُرضت أعمال للفنان في الولايات المتحدة، وبريطانيا، والمملكة العربية السعودية، والمغرب، وفرنسا.

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الجاري ينطلق المعرض

في «كويا أبوظبي».