المصدر: الشارقة - الإمارت اليوم

بأسلوب إبداعي مبتكر يحاكي روح الأطفال واليافعين، ويعزز وعيهم تجاه قضاياهم وحقوقهم، أطلق مكتب الشارقة صديقة للطفل، خلال مشاركته في فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، قصة «لغز في المدينة» للكاتبة سحر نجا محفوظ، الصادر عن دار كلمات، باللغتين العربية والإنجليزية والبرايل، مستهدفة الأطفال ما فوق 12عاماً.

وجاء ذلك استكمالاً للسلسلة القصصية التي أطلقها المكتب في أبريل الماضي، ضمن فعاليات مهرجان الشارقة القرائي للطفل، والتي تضم قصتي «القطار توت توت» و«حلمنا الكبير» بالعربية والإنجليزية، للأطفال الأصغر سناً، الذي يطلقهما المكتب هذا العام بلغة البرايل أيضاً.

ويشارك المكتب في المعرض بجناح من طابقين على شكل متاهة، ويشمل العديد من الألغاز المستوحاة من أحداث قصة «لغز في المدينة»، التي جذبت زوار المعرض من اليافعين، الذين باشروا حل اللغز برفقة أبطال القصة، وهم فريق الفتية راشد وإبراهيم الإماراتيان، وسامي من سورية، وحامد من العراق، وعلي من تونس، وفريق الفتيات الصديقات وهن مريم أخت راشد، وسلمى أخت سامي، وأندريا من الهند.