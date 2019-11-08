نهيان بن مبارك: أدعو كل فئات المجتمع الإماراتي إلى «التسامح والأخوّة الإنسانية»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، أن المهرجان الوطني للتسامح والأخوة الإنسانية، تحت شعار «على نهج زايد»، الذي ينطلق اليوم، يركز على تعزيز رسالة التعايش والتسامح والتناغم داخل المجتمع، ويلفت الأنظار إلى مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية التي تحملها الإمارات إلى العالم، مؤكداً أن هذه الرسالة لا تستثني أحداً، فهي موجهة للجميع في الداخل والخارج، للمواطنين والمقيمين، وإلى الأفراد والمؤسسات، وكذلك للأسر ولطلاب المدارس والجامعات، ولكل فئات المجتمع. وأضاف نهيان بن مبارك أن هدف الوزارة هو إعلاء قيم التسامح والتعايش واحترام التعددية والقبول بالآخر، فكرياً وثقافياً ودينياً، ونبذ العنف والتطرف بكل الوسائل المتاحة، وذلك من خلال البرامج والمبادرات المحلية والعالمية التي يضمها المهرجان الوطني للتسامح والأخوة الإنسانية، والمشاركة العالمية الواسعة في مختلف أنشطته.

جاء ذلك خلال اطلاع الوزير على آخر استعدادات وزارة التسامح لإطلاق «المهرجان الوطني للتسامح والأخوة الإنسانية»، الذي تنظمه الوزارة بمشاركة العديد من الجهات (اتحادية ومحلية وخاصة وتعليمية)، إضافة إلى سفارات الدول الشقيقة والصديقة لدى الإمارات، من الثامن إلى 16 نوفمبر الجاري، الذي تستحوذ حديقة أم الإمارات في أبوظبي على النصيب الأكبر من برامجه وأنشطته المختلفة، خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

ويقدم الفنانان حسين الجسمي وبلقيس أحمد «أنشودة التسامح» خلال حفل الافتتاح، وتنطلق بعدها مسيرة التسامح بمشاركة كل الوزراء والسفراء والفنانين وكبار الشخصيات، إلى جانب ممثلين عن كل الجاليات المقيمة على أرض الدولة.

- الجسمي وبلقيس

يشدوان في حفل

الافتتاح بحديقة

أم الإمارات