«تقاسيم» تجمع عبدالله الهدية وهبة الفقي

المصدر: الشارقة - الإمارت اليوم

يواصل معرض الشارقة للكتاب عقد مجموعة من الفعاليات الثقافية المتخصصة بالشعر والأدب والرواية، بحضور نخبة من الأدباء الإماراتيين والعرب والعالميين، بينهم حائزون جوائز أدبية عالمية كبيرة.

وشهد «المقهى الثقافي» أمسية شعرية بعنوان (تقاسيم) شارك فيها كل من الشاعر الإماراتي عبدالله الهدية، والشاعرة المصرية هبة الفقي، وحضرها عدد كبير من جمهور المعرض ومتذوقي الشعر العربي. وطاف الشاعران حول موضوعات التاريخ والعشق والحنين والمرأة والهم العربي، كما تغنيا بحواضر بعض المدن العربية والإسلامية العريقة كالقدس وبغداد وجلفار.