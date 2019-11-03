الزوار الصغار يتعرفون إلى «الكوميكس»

المصدر: الشارقة - الإمارت اليوم

أخذ معرض الشارقة الدولي للكتاب زواره الصغار إلى عوالم فن الكوميكس، حيث نظم ورشة عمل تفاعلية قدمها الفنان ماريك بينيت، بهدف تعليم الأطفال أسس ومبادئ هذا الفن.

وأطلع بينيت المشاركين على أسلوب رسم الكوميكس، من خلال قصة مصورة قدمها ليتعرفوا إلى الخطوات الرئيسة، التي تتضمن الفكرة، وقياسات الرسمة، والتلوين أو التحبير، والظلال، وصولاً إلى تحويلها لشخصية مصورة في قصة.

واستهدفت الورشة الأطفال واليافعين، لإطلاق العنان لمخيلاتهم، حيث نجحوا في ابتكار ورسم شخصيات الكوميكس، بمساعدة الكتاب المصور الذي قدمه بينيت، ليتيح لهم تعلم الخطوات المتبعة لرسم الشخصيات، وفقاً لأدوارها التي يريدها الأطفال في القصة.

وأوضح الفنان بينيت أن هدف الورشة هو إطلاع المشاركين على أسهل الطرق لاختيار رسوماتهم الخاصة، من خلال التعرف إلى سبل تحديد أبعاد ورق الرسم، والقياسات الصحيحة قبل الشروع برسم الشخصية، إلى جانب ترتيب الأفكار لتوظيف الرسومات في كتاب مصور.

ولفت الفنان إلى أنه يستفيد كثيراً من الأفكار التي يطرحها المشاركون في معظم الورش التي يقدمها، باعتبارها أفكاراً نوعيّة، تزيد إلهامه.