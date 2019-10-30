يومان من الفنون الإيطالية في الأقصر

المصدر: الأقصر (مصر) - د.ب.أ

تستضيف مدينة الأقصر، الغنية بالمقابر والمعابد المصرية القديمة، اعتباراً من اليوم، مجموعة من الفعاليات حول الثقافة والفنون الإيطالية.

وستضم الفعاليات، التي تستمر يومين، معرضاً للحرف اليدوية بحضور مؤسسة «كاباك» لخدمات التعليم والتدريب في مجال الخدمات الصناعية (الاتحاد الإيطالي العام للشركات والأنشطة المهنية والعمل الحر)، وحلقة نقاشية في مجال السياحة.

ويختتم اليوم الأول فعالياته بأمسية حول المطبخ الإيطالي، وندوة حول البعثات الأثرية الإيطالية في الأقصر، وعرض لفيلم قصير عن مقبرة الملكة نفرتاري، بعنوان: «رحلة فيما وراء المقبرة إلى البعث».

وستتضمن الفعاليات الإيطالية في الأقصر حلقة نقاشية حول سبل جذب السياح الإيطاليين للأقصر وأسوان، بمشاركة صناع السياحة في البلدين، وندوة حول الإسهام الإيطالي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بصعيد مصر.