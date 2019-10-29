«حمدان بن محمد لإحياء التراث».. آلاف الأبطال يستعدون لمضمار السباق

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلق مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث جدول البطولات التراثية للموسم الجديد 2019-2020، الذي سيكون حافلاً ومتنوعاً، ويغطي انتشاره معظم مناطق الدولة، ليتوج مسيرة 19 عاماً من النجاحات والإقبال والتطور المشهود له، تحققت بفضل دعم وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم، ولي عهد دبي، لصون تراث دولة الإمارات، ليبقى حياً نابضاً لأمس حاضر في مستقبل أبنائه. جاء الإعلان ليكشف النقاب عن موعد كل بطولة على أجندة إدارة البطولات، ليتأهب آلاف المتنافسين في عرض مهاراتهم في مضامير السباقات التي ينظمها ويشرف عليها المركز كل عام، وتم اعتماد مواعيد البطولات الثماني الرئيسة، التي تشمل منافسات في الصيد بالصقور وسباقات السلق والهجن والغوص الحر (الحياري) ورماية السكتون، لتقام في الفترة بين شهري ديسمبر ومارس المقبلين، وذلك في مواقع رئيسة في دبي، وفي مناطق أخرى على مستوى الدولة في الشارقة وعجمان وغيرهما.

وعبّرت مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، سعاد إبراهيم درويش، عن فخرها بمرور 19 عاماً على بطولات فزاع من تاريخ أول بطولة أمر بها سمو ولي عهد دبي، وهي بطولة فزاع لليولة، الأمر الذي يؤكد ديمومة هذه المسابقات الإماراتية على مدار عقدين من الزمن، ويجعل منها وجهة لعشاق الرياضات التراثية ومضماراً يُذكِّر بأصالة الموروث المحلي. وقالت: «تعبيراً عن تراث فكري وحضاري ومعرفي يليق بدولة الإمارات العربية المتحدة، ويرسخ دبي منارةً لهذا الفكر، يستمر المركز في تنظيم 14 بطولة رئيسة وحدثاً ضخماً لهذا الموسم، ليجمع آلاف المتسابقين، ويحثهم على استعراض النسيج الثقافي والإنساني المتنوّع في ذلك الفضاء الحضاري التفاعلي المرتبط بجذورنا التاريخية، ويواكب جوهر رؤية دبي الثقافية.

ويبدأ التسجيل للنسخة الثالثة من بطولة الشارقة للصقارين (التلواح)، التي ينظمها ويشرف عليها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث من 14 إلى 17 ديسمبر المقبل، على أن تقام البطولة الرئيسة من 18 إلى 21 من الشهر نفسه.

الصيد بالصقور

تعد بطولة فزاع للصيد بالصقور (التلواح) واحدة من أعرق وأكبر البطولات من نوعها، وهي التي ستدشن نسخة جديدة في الفترة من الثاني إلى 18 يناير المقبل، وستعمل إدارة البطولات في المركز على فتح باب التسجيل في وقت مبكر قبل البطولة، وسيتم الإعلان عنه لاحقاً، لتمكين المسابقين من معرفة الأشواط ونوع المسابقات التي تلائم مقدرة صقورهم المشاركة في المنافسات. أما النسخة الثامنة من بطولة فخر الأجيال، فموعدها مثل كل عام في الأول من فبراير، حيث ستقام البطولة على أرض الروية بدبي، في الفترة من الأول إلى 16 فبراير المقبل. تنطلق النسخة الرابعة من بطولة راشد بن حميد للصيد بالصقور (التلواح) في 25 يناير 2020، وتستمر يوماً واحداً، لتشهد فيها ساحة المسابقات في عجمان منافسات حامية بين المتسابقين القادمين من كل أنحاء الإمارات، وسيتم الإعلان عن موعد فتح باب التسجيل قبل البطولة.

بطولة السلق

هي واحدة من أهم بطولات سباق السلق على مستوى الدولة، وهي تمنح الفرصة للهواة والمحترفين، وستقام التصفيات للنسخة الـ13 يومي 27 و28 يناير 2020، فيما ستقام بطولة السلق النهائية بتاريخ 20 فبراير 2020 في دورة المرموم بدبي.

ماراثون اليوم الوطني

تستعد اللجنة المنظمة لاستضافة النسخة الخامسة من ماراثون اليوم الوطني للهجن، الذي يقام سنوياً بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن. وعلى غرار النسخة الماضية، سيقام الماراثون بالتزامن مع مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم، ولي عهد دبي، للهجن العربية الأصيلة، وسيتم الإعلان عن الموعد في وقت لاحق.

الغوص الحر «الحياري»

تطلعاً لاستكشاف وتقديم المزيد من المواهب الواعدة في رياضة الغوص الحر (الحياري)، ينظم مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث النسخة الـ14 من بطولة فزاع للغوص الحر (الحياري) في مجمع حمدان الرياضي، وستقام التدريبات في الفترة من الأول إلى الرابع من مارس المقبل، على أن تقام البطولة الرئيسة في الفترة من الخامس إلى السابع من الشهر نفسه، على أن تشمل البطولة ثلاث فئات.

الرماية بالسكتون

ستقام التدريبات التي تسبق بطولتي فزاع للرماية بالبندقية السكتون لمدة ثلاثة أيام، وذلك من تاريخ 15 إلى 17 مارس 2020، وذلك في ميدان رماية مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في منطقة الروية بدبي. وبعد التدريبات مباشرة، ستقام النسخة الـ20 لبطولة فزاع للرماية المفتوحة للجنسين بالبندقية السكتون من 18 وإلى 21 مارس 2020، لتتوج أبطالاً جدداً، وتتحدى أصحاب اللقب من كل الجنسيات.

• جدول حافل بالفعاليات يتوج مسيرة 19 عاماً من النجاحات.

• تم اعتماد مواعيد البطولات في دبي وعلى مستوى الدولة.