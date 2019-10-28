مسيرة «لنحيا».. 35 عاماً من الدعم لمرضى السرطان

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تنظّم جمعية أصدقاء مرضى السرطان، المعنية بنشر وتعزيز الوعي حول مرض السرطان، وتقديم الدعم المادي والمعنوي للمصابين به وذويهم، الدورة الثانية من مسيرة «لنحيا» الرياضية العالمية خلال 22 و23 نوفمبر المقبل، في الجامعة الأميركية بالشارقة، وتستمر على مدار 24 ساعة.

ويعد انطلاق الدورة الثاني من الفعالية استكمالاً للنجاح الذي حققته المسيرة في دورتها الأولى عام 2017، التي شهدت مشاركة أكثر من 2500 شخص من المؤسسات التعليمية وشركات القطاع العام والخاص، والناجين من السرطان من جميع أنحاء الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط.

وانطلقت مسيرة «لنحيا» قبل 35 عاماً على يد الطبيب الأميركي غوردي كلات، الذي نظمها للمرة الأولى على مضمار سباق في مدينة تاكوما، بواشنطن، عام 1985، واستطاع من خلالها أن يحقق شراكة واسعة بين المكونات الاجتماعية لدعم مرضى السرطان، ويحوّل هذه المبادرة الفردية إلى مبادرة إنسانية عالمية. وتمكن الطبيب عبر مسيرته الأولى من جمع 27 ألف دولار، بعد أن قطع مسافة 83 ميلاً خلال 24 ساعة، ثم انتقلت المسيرة إلى خارج الولايات المتحدة، إذ باتت تنظمها اليوم أكثر من 30 دولة في العالم، وتمكنت من جمع أكثر من خمسة مليارات دولار دعماً لمرضى السرطان. وفي 2017، أطلقت جمعية أصدقاء مرضى السرطان، بالتعاون مع الجمعية الأميركية للسرطان، الدورة الأولى من مسيرة «لنحيا» لدعم مرضى السرطان، لتكون الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تستضيف على أرضها هذا الحدث العالمي.