300 عنوان لـ«معهد التراث» في معرض «قراءة بلا حدود»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

يشارك معهد الشارقة للتراث في معرض «قراءة بلا حدود» بنسخته الثامنة، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة، في إكسبو خورفكان، بالتنسيق مع منطقة الشارقة التعليمية بالمنطقة الشرقية.

ويشهد المعرض مشاركة عدد كبير من دور النشر بإصداراتها المتنوعة، بالإضافة إلى بعض الدوائر الحكومية، فضلاً عن جدول حافل بالفعاليات وورش العمل على مدار أيام المعرض الذي يستمر حتى 20 أكتوبر الجاري.

وتتنوع إصدارات المعهد في هذه المشاركة لتشمل 300 عنوان تغطي مختلف مجالات التراث الثقافي والتاريخ والثقافة والأدب، بما في ذلك الدراسات المحكمة والنوعية التي تثري المكتبة العربية والإماراتية.

وقال رئيس المعهد الدكتور عبدالعزيز المسلم: إن «مشاركة المعهد بالمعرض تأتي في نطاق رؤيته المتكاملة لنشر التراث والتعريف به، وتعميم الفائدة لدى جمهور القراء من مختلف الأعمار والثقافات».

وأشار إلى أن المعهد سعى إلى أن تتوافر بجناحه في المعرض أحدث الإصدارات، خصوصاً التي كانت مصاحبة لملتقى الشارقة الدولي للراوي في دورته الأخيرة، والتي وصلت إلى أكثر من 40 إصداراً، ولاقت رواجاً كبيراً بين الباحثين والكُتّاب.