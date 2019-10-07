3 جلسات حوارية في «منتدى السماء»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تنظم مؤسسة الشارقة للفنون، ضمن برنامجها التعليمي للكبار، وبالتعاون مع مؤسسة «وابينغ بروجيكت»، جلسة «منتدى السماء» التي تقام في سينما سراب المدينة في منطقة المريجة يوم الجمعة المقبل.

ويستضيف المنتدى مجموعة من الخبراء والمختصين في التاريخ والثقافة وعلم الفلك وعلوم الفضاء، يستعرضون العلاقة السابقة والحالية والمستقبلية بين الناس في منطقة الخليج العربي والسماء، والتحول في تكوين السماء القريبة والفضاء الخارجي الشاسع وطبيعتهما واستخدامهما.

ويأتي المنتدى في إطار مشروع الفنانة شونا إيلنجوورث التركيبي المتواصل، الذي يحمل عنوان «طوبولوجيا الهواء»، والذي يعد له برعاية مؤسسة «وابينغ بروجيكت» ومؤسسة الشارقة للفنون التي رعت إقامة الفنانة في الشارقة في أبريل الماضي، لأهداف متعلقة بالبحث والإنتاج، كجزء من عملها على المشروع.

ويشمل المنتدى الذي تشارك فيه مجموعة من المتحدثين، ثلاث جلسات حوارية، تحمل الأولى عنوان «آثار الماضي.. السماء تكشف أسرارها»، يُناقِش خلالها عدداً من الأفكار حول أهمية السماء والفضاء في حياة العرب وثقافتهم، وتخوض في الأبعاد غير المحدودة لهذا الحيز المترامي من وجهة نظر تاريخية وسرديات شخصية، ومقارنته مع التقنيات الجوية الحديثة التي شهدتها الحروب والصراعات وعلاقتنا بها، أما الجلسة الثانية «أيكولوجيا متزعزعة» فتحاول أن تكشف عن الطرق التي أصبحت فيها السماء حيزاً تحتله السطوة السياسية، وتخضعه لسلطانها وقيودها ورقابتها الصارمة، وتجعل منه مجالاً لفرض سيطرتها، إلا أنها تناقش كذلك ما تمثله من مجال واسع للتطور والتنافس والاكتشاف العلمي، فيما تناقش ثالثة الجلسات «السماء ـ ليست - النهاية» التحولات الجذرية التي تشهدها الأرض، والتطلعات البشرية إلى المستقبل، وما الحدود الجديدة للسفر والاستكشاف والابتكار التقني؟ وكيف بالإمكان تخيل مستقبل البشرية وما بعدها مع ظهور الروبوتات والذكاء الاصطناعي والبحث عن الحياة خارج النظام الشمسي؟ وهل يمكننا الوصول إلى نموذجٍ للتعايش مستمدٍ من فكرة «المشاركة»، والذي تكتسب فيه الأرض والسماء والفضاء حريتها من القيود وتتحول إلى ملك عام للجميع؟