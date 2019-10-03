3 ملايين كتاب تحت سقف واحد في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن معرض بيج باد وولف، المنصة الشهيرة بتوفير الحسومات الأكبر على مبيعات الكتب، أنه سيفتتح أبوابه مجدداً في دبي يوم الخميس المقبل.

وسيرحب المعرض في مدينة دبي للاستوديوهات بالآلاف من عشاق الكتب والقراءة في المنطقة، متيحاً لهم فرصة الانتقاء من بين أكثر من ثلاثة ملايين كتاب.

ومنذ تأسيسه عام 2009 بمدينة كوالالمبور في ماليزيا، زار «بيج باد وولف» عدداً من المدن الآسيوية، منها جاكرتا ومانيلا وسيبو وكولومبو وسيؤول ويانجون وكراتشي وبانكوك وتايبيه، ليحط رحاله مجدداً في الإمارات، ويعلن عن انطلاقة دورته الثانية في دبي في أعقاب النجاح اللافت الذي حققه العام الماضي، إذ استقطب ما يزيد على 150 ألف زائر من عشاق الكتب وهواة المطالعة.

ويقدّم معرض بيج باد وولف ما يزيد على ثلاثة ملايين كتاب جديد باللغة الإنجليزية من جميع الفئات مع حسومات من 50 - 80% من أسعار التجزئة المتاحة في متاجر الكتب. ويفتتح المعرض أبوابه أمام الزوار على مدار 24 ساعة لمدة 11 يوماً متتالية بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً يوم الخميس المقبل، حتى اختتام فعالياته عند الساعة 11:59 ليلاً من يوم الأحد 20 أكتوبر الجاري.

كما يمكن لعشاق الكتب ومُحبي القراءة زيارة الموقع الإلكتروني ليحظوا بفرصة الفوز بتذاكر دخول حصرية إلى الفعالية المخصصة لكبار الشخصيات الأربعاء المقبل، اليوم السابق لافتتاح المعرض رسمياً أمام الجمهور.

من جهته، قال الشريك الإداري لدى شركة إنك ريدبل لتجارة الكتب، التي تتولى تنظيم معرض بيج باد وولف في دبي محمد العيدروس: «لقد قمنا بإتاحة العديد من المسابقات على حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمعرض، ما يتيح للجماهير فرصة قيّمة للفوز بتذاكر دخول حصرية إلى فعالية ما قبل الافتتاح المخصصة لكبار الشخصيات، حيث يتيح يوم كبار الشخصيات للضيوف فرصة التفرّد بخيارات كتبهم المفضّلة قبل توافد الحشود خلال الأيام الأولى من المعرض».

يشار إلى أن المعرض ينظم بدعم من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وبالتعاون مع المجلس الوطني للإعلام، ومدينة دبي للإنتاج، ومدينة دبي للاستديوهات، ومؤسسة «دبي العطاء». وسيوفر «بيج باد وولف» بنسخته الجديدة في دبي عدداً كبيراً من الكتب الأكثر مبيعاً والروايات وكتب الأعمال ومؤلفات الفن والتصميم، علاوة على تشكيلة من الكتب المخصصة للصغار، بدءاً من تقنية الكتب السحرية، وصولاً إلى كتب الأنشطة المتنوعة.

80 %

النسبة التي تصل إليها

الخصومات على الكتب

المتنوعة بالمعرض.

150

ألف زائر من عشاق

الكتب وهواة

المطالعة زاروا

المعرض العام الماضي.