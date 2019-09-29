مركز الفنون في نيويورك أبوظبي يستضيف «الصوفية مقابل العصرية»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

شهدت وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة نورة بنت محمد الكعبي، أول من أمس، العرض الأول في الإمارات للحفل الموسيقي «الصوفية مقابل العصرية» الذي أحياه في جامعة نيويورك أبوظبي الفنان العربي الوحيد الحائز جوائز «جرامي» و«بي بي سي» فتحي سلامة، برفقة المنشد الصوفي المصري الشهير الشيخ محمود تهامي، إلى جانب فرقة «زنجبار طرب وكيدومباك» من «أكاديمية بلدان الداو للموسيقى».

وأقيم العرض على خشبة المسرح الأحمر بتنسيق فني من بيل براجين المدير التنفيذي الفني لمركز الفنون، بالتعاون مع برنامج الموسيقى في جامعة نيويورك أبوظبي، وبدعم من مبادرة «البُردة» التي أطلقتها وزارة الثقافة وتنمية المعرفة بهدف دعم الثقافة والفنون الإسلامية المعاصرة، وقد استضاف مركز الفنون هذه الأمسية لاستكشاف الأصوات العربية والإسلاميّة في القارة الإفريقية من مصر إلى زنجبار، حيث جمع عرض «الصوفية مقابل العصرية» بين أصوات وإيقاعات الأناشيد الصوفية التقليدية والنغمات العصرية لموسيقى الجاز المصرية في تناغم فريد بين الأصوات العربية، بينما مزج العرض الذي قدمته فرقة «زنجبار طرب وكيدومباك» بين الأنماط المتنوعة للثقافة الموسيقية القادمة من غرب المحيط الهندي والتوليفة الإفريقية العربية التي تقدمها موسيقى الطرب.

وتعليقاً على ذلك، قالت الوزيرة الكعبي: «يسرني رؤية مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي يقدم مثل هذا الحفل المميز الذي يحتفي بعمق وغنى الثقافة الإسلامية بكافة أشكالها للجمهور المحلي». بدوره، قال بيل براغين: «يستوحي هذا الحفل الموسيقي إلهامه من مشاركة مركز الفنون في فعاليات مهرجان (البردة) الذي أقيم العام الماضي، وتأثيره الإيجابي الهائل في دعم الفنون الإسلامية المعاصرة. ونتشرف بأن يشهد هذا الحفل حضوراً كريماً من الوزيرة نورة الكعبي، إلى جانب مجموعة من كبار مسؤولي وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في الإمارات؛ فقد شكلت هذه المشاركة عاملاً أساسياً في نجاح الحفل، ولاقت تقديراً واسعاً من قبل الفنانين وجميع الموظفين في الجامعة على حد سواء».

ويقدم مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي عروضاً إبداعية متعددة المجالات في الموسيقى والمسرح والرقص والسينما تتحدى المألوف وتتخطى كافة الحواجز. ويسعى المركز لترسيخ مكانته كمركز رائد للعروض والفنون المسرحية على المستوى العالمي، حيث يقدم مواهب فنية محترفة من مختلف أنحاء العالم إلى جانب عرض إبداعات الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والمجتمع المحلي.

نورة الكعبي:

الحفل يبرز عمق وغنى الثقافة الإسلامية.