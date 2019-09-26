«أبوظبي للثقافة والفنون» تشارك في المنتدى العالمي للموسيقى

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تشارك مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون في المنتدى العالمي السادس للموسيقى الذي ينظمه المجلس الدولي للموسيقى بمشاركة كبريات المؤسسات الثقافية العالمية والشخصيات الفاعلة في قطاع الثقافة والفنون والموسيقى، والذي تنعقد فعالياته خلال الفترة من 28 الجاري إلى الأول من أكتوبر في العاصمة الفرنسية باريس، بالتزامن مع الذكرى الـ70 لتأسيس المجلس الذي أطلقته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) في عام 1949، ويقام المنتدى هذا العام تحت شعار «اعطني حقوقي الخمسة»، تعبيراً عن الحقوق الموسيقية الخمسة التي أعلنها المجلس لتطوير مختلف أشكال الموسيقى.

ومن المقرر أن تنضم مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، هدى إبراهيم الخميس، إلى نخبة من رواد عالم الموسيقى، وستلقي كلمة تسلط من خلالها الضوء على تجربة المجموعة ومهرجان أبوظبي في احتضان المنجز الموسيقي العربي والعالمي، وترسيخ الحضور الإماراتي عالمياً من خلال الموسيقى، كما تطرح فيها رؤيتها حول كيفية تفاعل الأفراد مع التخصصات المتعددة التي تدخل في صناعة الموسيقى. وسيتشارك العديد من رواد صناعة الموسيقى خبراتهم الموسيقية وأفكارهم حول الآليات التي قد تعزز أو تمنع المشاركة الفاعلة في مختلف التجارب الثقافية.

ويعد المنتدى العالمي للموسيقى فرصة للعاملين في قطاع الموسيقى العالمي تتيح لهم توسيع آفاق عملهم ومعارفهم الموسيقية، والحصول على مصادر إلهامهم وتحفيز إبداعهم، والتعرف إلى شركاء لتنفيذ مشروعات جديدة.

• فرصة للعاملين في قطاع الموسيقى العالمي تتيح توسيع آفاق عملهم ومعارفهم.