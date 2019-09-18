لورا بارنيت تروي تجربتها في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تستضيف مؤسسة الإمارات للآداب لورا بارنيت، المؤلفة التي تُعد من أبرز كتاب المملكة المتحدة المعاصرين، خلال أمسية في 15 أكتوبر المقبل، بفندق كراون بلازا، دبي فستيفال سيتي.

وستتحدث لورا، مؤلفة «نسخنا المتعددة»، و«النجاح العظيم»، خلال الجلسة، عن رواياتها الشهيرة وتجربتها في الكتابة، ورؤيتها للأدب ودوره في حياتنا المعاصرة.

نشرت لورا روايتها الأولى «نسخنا المتعددة» عام 2015، وشهدت نجاحاً كبيراً وتصدرت قوائم الأكثر مبيعاً، وحازت جوائز عدة، واختيرت للتحول إلى عمل تلفزيوني.

ونشرت روايتها الثانية، بعنوان: «النجاح العظيم»، في 2017، وحظيت بإشادات واسعة، ووصفتها مجلة «ستايلست» بالقصة الساحرة. عملت لورا مع المغنية الشهيرة وكاتبة الأغاني، كاثرين ويليامز، لاختيار الأغاني من رواية «النجاح العظيم»، وتعكف حالياً على إنجاز روايتها الثالثة.

تُدرّس بارنيت في لندن لدى كلية الكتابة الإبداعية، التابعة للوكالة الأدبية البريطانية العريقة (كرتيس براون)، ولدى جامعة مانشستر متروبوليتان، وستقدم خلال وجودها في دبي دورتين للكتابة الإبداعية: دورة للمبتدئين (11 - 13 أكتوبر المقبل)، ودورة الكتابة المتقدمة (17 - 19 أكتوبر المقبل)، المخصصة للكتّاب المتمرسين، الذين يكتبون الرواية والقصة القصيرة، ويرغبون في تطوير خبراتهم.

من جهتها، قالت الرئيسة التنفيذية وعضو مؤسسة الإمارات للآداب، إيزابيل أبوالهول: «لقد تصدرت كتب لورا العديد من قوائم الكتب الأكثر مبيعاً، وغدت مصدر إلهام لقرّاء ومبدعين في العالم. ونعد الحضور بأمسية ملهمة سيستمتعون خلالها بقراءة روايات معاصرة».