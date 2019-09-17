أرنب أبيض يشارك في التجارب السياحية الممتعة بدبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) شراكتها الجديدة مع شركة «تيرنر آسيا باسيفيك»، إحدى شركات «وارنر ميديا»، من أجل إطلاق حملة ترويجية جديدة كلياً، بطلها شخصية «الإموتيكون» الشهيرة «توزكي» Tuzki، ذلك الأرنب الأبيض الذي يحظى بشعبية واسعة في الصين. وتعدّ هذه الشراكة جزءاً من الجهود المستمرة التي تبذلها «دبي للسياحة»، بهدف زيادة أعداد الزوّار من الصين إلى الإمارة، وكذلك تأكيداً على التزام الدائرة المتواصل لتعزيز النمو في خامس أكبر الأسواق الرئيسة الـ10 لدبي. وتهدف الحملة إلى توفير تجربة رقمية تفاعلية جذّابة للزوّار تستفيد من قوّة تأثير الشخصية الشهيرة «توزكي»، لتعريف مستخدمي الإنترنت في الصين بدبي، وما تمتلكه من مقوّمات سياحية هائلة.

وتتضمّن الحملة سلسلة مقاطع فيديو رقمية قصيرة، تستعرض رحلة «توزكي» في دبي، إضافة إلى محتوى تثقيفي حول الإمارة، يتضمن أبرز المعالم والتجارب الرئيسة فيها. كما ستتم دعوة مستخدمي الإنترنت في الصين لمتابعة رحلة «توزكي» على DubaiTourism.cn وWeibou وWeChat، والتفاعل معه من خلال منصّة ألعاب H5، حيث يمكنهم افتراضياً التجول مع «توزكي» في الإمارة، وذلك للحصول على فرصة ربح واحدة من أربع باقات عطلات رائعة إلى دبي، والتي ستشمل تذاكر طيران ذهاباً وإياباً لشخصين، وخدمة مواصلات من وإلى المطار، وإقامة لمدة أربع ليالٍ في أحد فنادق دبي، إلى جانب الاستمتاع بتجارب سياحية مميّزة في الإمارة، مثل ركوب المنطاد، وزيارة قمة برج خليفة، وتجربة صحراء المرموم، وكذلك الاستمتاع بأجواء حديقة أكوافنتشر المائية.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري عصام كاظم: «تعدّ الصين اليوم واحدة من أكبر الأسواق المصدّرة للزوار إلى دبي، ونحن ملتزمون بالسعي لاستقطاب الزوّار الصينيين على مدار العام، من خلال أنشطة وحملات تسويقية مبتكرة. وتأتي شراكتنا مع «تيرنر آسيا باسيفيك» لتسلّط الضوء على أهمية استخدام المنصّات الرقمية، من أجل الترويج لمدينة دبي بطرق مبتكرة، حيث إننا نسعى من خلال شخصية (توزكي) إلى تشجيع مستخدمي الإنترنت في الصين على المشاركة في الحملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك المنصّات الرقمية. كما أننا نواصل العمل مع شركائنا في القطاع، من أجل طرح مبادرات تجعل من دبي وجهة مفضّلة للزيارة».

ومن جهته، قال كليمنت شويبيج، المدير الإداري لشركة تيرنر في الصين وآسيا باسيفيك: «يعدّ هذا الأرنب الرقمي بمثابة السفير المثالي للزوّار الصينيين الذين يأتون إلى دبي، حيث سيقوم بإظهار روائع هذه المدينة التي تتمتّع بطابع فريد، كما سيرحّب بهم بأسلوبه المرح».

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ألف زائر من الصين خلال الأشهر الأولى من 2019.