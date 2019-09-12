250 قطعة فنية تشارك في معرض "عام التسامح"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

افتتح فرناندو لويس ليموس إيقريجا ، سفير البرازيل، وفيبول، قنصل عام الهند، وعبد القادر الريس، الفنان الإماراتي الشهير، وخليل عبد الوحيد من هيئة دبي للثقافة والفنون، مساء أمس المعرض الفني عام التسامح الذي تقيمه 2 اكس أل للأثاث والديكور المنزلي.

يستمر المعرض أربعة أيام من 11 إلى 14 سبتمبر ويجمع بين أكثر من 100 من الفنانين المخضرمين والناشئين، المحليين والعالميين من مختلف الجنسيات ليوجهوا التحية والتقدير إلى روح السلام والمساواة التي تتميز بها الإمارات العربية المتحدة. يتضمن المعرض أكثر من 250 قطعة فنية رائعة. جانب من المعرض يضم أيضا مجموعة العملات الثمينة التي يمتلكها رام كومار تولاني والتي تتضمن الكثير من العملات النادرة والمهمة.

وقال فرناندو لويس ليموس إيقريجا إن: "عام التسامح في الإمارات العربية المتحدة مبادرة عظيمة من 2 اكس ال للأثاث والديكور المنزلي لدعوة فنانين من كافة أنحاء العالم لهذا المعرض الرائع. بالنسبة للبرازيل، وهي دولة فخورة جدا بتنوعها وثقافة التسامح فيها، من المهم للغاية المشاركة في هذا الحدث من خلال أعمال فنانين برازيليين متميزين".

وأكد سعود السعدي، مدير عام 2 اكس أل للأثاث والديكور المنزلي،: "نحن فخورون بإستضافة هذا المعرض الفريد احتفالا بعام التسامح في الإمارات العربية المتحدة. هدفنا من هذا المعرض هو الاحتفاء بالإمارات باعتبارها عاصمة عالمية للتسامح".

من جانبه، أوضح آميت ياداف، مدير التسويق، 2 اكس أل للأثاث والديكور المنزلي،: " إمكانية الفن هائلة – سواء من حيث الديكور الداخلي أو الجمع بين الثقافات والأشخاص معا. أفضل ما في الأمر هو أن الفن يشعل الأفكار ويتيح للناس الفرصة لتقاسم تجاربهم حتى إذا كانوا يرون العالم بطرق مختلفة تماما. "

وتحل هذا العام أيضا، الذكري المائة والخمسون لمولد المهاتما غاندي الذي يتذكره العالم بأكمله لتعاليمه التي تنادي بالتسامح والاحترام، وخلال مراسم الإفتتاح قام ميدون موهان، عضو جاليري "أرت فور يو"، بتوجيه التحية والتقدير إلى غاندي من خلال رسمه الحي.

يقام المعرض في قاعة عرض 2 اكس أل للأثاث والديكور المنزلي في شارع الوصل، الجميرا، دبي ومفتوح للجمهور: 12 إلى 14 سبتمبر 2019، ومواعيد المعرض: يوميا من 10 صباحا إلى 10 مساء ويوم الجمعة من الساعة 2:30 مساء إلى 11 مساء.