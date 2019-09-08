ميركل: «باوهاوس» 100 عام على تأسيسها.. ولاتزال نموذجاً

المصدر: برلين - د.ب.أ

بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس مدرسة «باوهاوس» الفنية، أشادت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، بهذا التوجه الفني، معتبرة إياه نموذجاً حتى اليوم.

وقالت ميركل في رسالتها الأسبوعية المتلفزة عبر الإنترنت أمس: «يمكننا على أساس هذه المدرسة الانطلاق إلى آفاق مختلفة».

ومن المقرر أن تفتتح ميركل، اليوم، المبنى الجديد لمتحف «باوهاوس» في مدينة «ديساو».

وأضافت المستشارة: «مثاليات مدرسة باوهاوس لاتزال مؤثرة عندما يتعلق الأمر بصياغة عالم الحياة الطبيعية على نحو فني»، مضيفة أن «هذه المدرسة أنتجت أنماطاً فاعلة للغاية لاتزال حديثة بالنسبة لمجال الأثاث أو بناء المنازل».

وتابعت: «عندما نرى اليوم التحديات الكبيرة التي نواجهها في مدننا لجعل الحياة الحضرية جديرة بالعيش وربطها بالطبيعة وتشكيل طراز البناء على نحو جيد، نجد أن مدرسة باوهاوس لاتزال نموذجاً حتى اليوم».