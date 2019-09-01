1500 مثقف آسيوي يجتمعون في ملتقى أدبي بالعاصمة الكازاخية

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

ينعقد في العاصمة الكازاخية نور سلطان، خلال الرابع والسادس من سبتمبر الحالي، منتدى الأدباء والكتّاب الآسيويين الأول، الذي يلقى دعماً كبيراً من مكتب الرئيس الكازاخي، ووزارة الثقافة والرياضة، ويشارك فيه أكثر من 1500 شخصية ثقافية، وإعلامية، بينهم 260 كاتباً وشاعراً من 44 دولة آسيوية.

وتضم قائمة المشاركين في منتدى الأدباء والكتّاب الآسيويين الأول، حائزون على جائزة نوبل، وجوائز "بوكر"، وجائزة "الآسيان الأدبية"، والجوائز الوطنية للدول المشاركة، ورؤساء اتحادات الكتاب والجمعيات الأدبية لدول آسيوية.

وحسب بيان للجهة المنظمة، يهدف منتدى الأدباء والكتاب الآسيويين الأول إلى تعزيز العلاقات الأدبية والثقافية بين دول قارة آسيا، وكذلك وتطويرها لتبادل الثقافات والخبرات المختلفة بين تلك الدول، ونشر التجربة الأدبية والثقافية في كازاخستان، من خلال التعبير عن الصورة الحديثة والقيم الروحية التي تعيشها هذه الدولة.

وأضاف البيان: "يسعى المنتدى إلى تعزيز التفاعل المعرفي والأدبي والثقافي العالمي، ويجسد حرية تبادل الثقافات بين كتاب دول قارة آسيا، بما يعكس مفردات الحياة الأدبية والثقافية في تلك الدول، وعرض ابداعات أدبية متنوعة".

ومن أبرز أهداف منتدى الأدباء والكتّاب الآسيويين الأول، الانتقال من الأدب والثقافة الكازاخية إقليمياً إلى العالمية عبر نشر تجربتها والتعريف بها، وبالتالي تعزيز مكانتها، حيث برز الأدباء والكتاب الكازاخيين بقدراتهم الابداعية في التعبير عن مجتمعاتهم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وانسانيا وعاطفيا.