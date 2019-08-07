«الوالدان المؤسّسان».. شاهد على حكاية الإمارات في متحف الاتحاد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يقدم معرض «الوالدان المؤسّسان»، الذي يستضيفه متحف الاتحاد في دبي حتى نهاية العام الجاري، تجربة ثرية بالمعلومات والذكريات للتعرف إلى حقب مهمة من تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، والعديد من المواقف والمناسبات المؤثرة التي خلّدها المصور راميش شوكلا بعدسته، لتبقى كنزاً للأجيال المقبلة.

وانطلاقاً من حرصها على نشر الوعي الثقافي بين مختلف شرائح المجتمع، تجاه الدور المحوري والكبير الذي قام به الآباء المؤسسون، في تأسيس دولة الإمارات، وصولاً إلى إعلان الاتحاد في الثاني من ديسمبر 1971، دعت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، الجميع لزيارة معرض «الوالدان المؤسّسان» للمصور راميش شوكلا، الذي تمكن من تخليد أهم المحطات والأحداث التاريخية من خلال أعماله.

موثق لأهم الأحداث

ويضم المعرض مجموعة من الصور التي لم يسبق رؤيتها من قبل، للمغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما.

ويمكن لزائر المعرض الذي يقام بالتعاون مع وكالة «موتيفيت»، الحصول على معلومات مفصلة عن رحلة التصوير الفوتوغرافي التاريخية للمصور راميش شوكلا، ليكون في رحلته شاهداً وموثقاً لأهم الأحداث التي مرت بها الدولة في السنوات الأولى من تأسيسها.

مدينة عالمية

وقال مدير متحف الاتحاد، عبدالله الفلاسي، إن «هذا المعرض الفني المهم يعد احتفالاً بقصة وتاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال عدسة فنان أسهم في توثيق محطات مهمة من مسيرة الإمارات نحو النهضة والتقدم».

وأكد أن «المعرض يعكس تركيزنا في هيئة (دبي للثقافة) على تعزيز مكانة الإمارة كمدينة عالمية، والإسهام في رسم ملامح المشهد الثقافي والفني في المنطقة والعالم. ويعد الكشف عن هذه المجموعة النادرة من الصور، مصدر إلهام وحافزاً على العطاء وتعزيز الانتماء، لدعم محاور رؤية الإمارات 2021».

وتابع: «يسهم المعرض في الترويج لدبي كمدينة عالمية خلاقة ومستدامة للثقافة والتراث والفنون والآداب، وتوظيف هذه القطاعات لتحقيق السعادة لمجتمعنا، من خلال استشراف المستقبل، وإقامة الشراكات مع المؤسسات والأفراد، وتطوير المشروعات والمبادرات الإبداعية والمبتكرة لاستقطاب الجمهور المحلي والعالمي».

اللقطة الأيقونة

ارتبط اسم المصور راميش بلقطات أصبحت مرجعاً للفترات المهمة في مسيرة الإمارات. وتمكن خلالها من توثيق وتخليد مجموعة رائعة من اللحظات التاريخية، ومن أهمها الصورة الرسمية لتأسيس الدولة وأيقونة شعار «روح الاتحاد»، ما يشعره بفخر كبير لتخليدها اسمه.

وسبق للمصور أن أصدر العديد من الكتب عن تاريخ الدولة، ونظم معارض عدة للصور، وكان من أبرزها بمتحف الاتحاد في دبي، إضافة إلى عرض صوره في محطات مترو دبي.

تجربة تفاعلية

تتاح لزوار المعرض فرصة الاستمتاع بتجربة عرض تفاعلية، ومتابعة شرح تفصيلي حول مهارات التصوير التقليدية، وما كانت تشتمل عليه من مراحل وعمليات للحصول على الصور النهائية.

عبدالله الفلاسي:

• «الكشف عن هذه المجموعة النادرة من الصور، مصدر إلهام وحافز على العطاء وتعزيز الانتماء».