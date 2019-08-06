50 ألف مستفيد من برامج «محمد بن راشد للثقافة الإسلامية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية، التابع لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، تجاوز عدد المستفيدين من البرامج التي نفذها خلال النصف الأول من العام الجاري حاجز الـ50 ألف مستفيد، محققاً زيادة قدرها 70%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفع عدد أنشطة المركز خلال النصف الأول من العام بنسبة 18%، ليصل إجمالي عدد أنشطة المركز إلى 1854 نشاطاً وفعالية، تنوعت بين محاضرات ودروس ودورات وورش عمل.

وجاء في بيان صحافي، أمس، أنه على مستوى الخدمات المقدمة للمسلمين الجدد، وفر المركز 180 خدمة رعاية للمسلمين الجدد، الذين ارتفع عددهم خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 21%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، ليصل إلى 1908 أشخاص، مشيرة إلى أن هذه الخدمات شملت تقديم الدعم بمختلف أنواعه، الاجتماعي والتوعوي والديني، فضلاً عن تعريف المسلمين الجدد بمبادئ الإسلام السمحة، وقيم التسامح والتعايش المشترك التي يتميز بها المجتمع الإماراتي.

وأكدت مديرة إدارة مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية، هند لوتاه، أن مؤشرات الأداء خلال النصف الأول من العام الجاري تعكس دأب إدارة المركز على العمل لنشر الثقافة الإسلامية، وإيصال خطابها الحضاري لمختلف فئات المجتمع، لافتة إلى أن المركز يعمل على تحقيق هذه الأهداف من خلال تنظيم برامج وفعاليات متنوعة، تعزز التواصل الحضاري بين مختلف الجنسيات، وتوفر المعرفة الوافية حول غنى وثراء الثقافة الإسلامية لكل الفئات المستهدفة.