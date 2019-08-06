«أبطال الصيف».. تحية من «دبي للثقافة» لعمالها في الميدان

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي مبادرة «أبطال الصيف» الإنسانية، التي كرمت من خلالها موظفي الخدمات الأساسية العامة في الهيئة، وحي دبي للتصميم، كعمال النظافة والأمن وغيرهم في المهن المُشابِهة، الذين تتطلب مهام عملهم الوجود في الخارج، والتعامل مع حرارة الصيف، تقديراً لجهودهم وإسهاماتهم الفاعلة في خدمة المجتمع، ما يواكب أهداف «عام التسامح»، ويعزز قيم التواصل الإنساني.

وتسعى «دبي للثقافة» من خلال هذه المبادرة إلى إسعاد العمال، وخلق حالة من التواصل الإيجابي بينهم وبين الجمهور، ونقل مشاعر التقدير لهم على ما يقدمونه من خدمات، ما يعزز التماسك والتلاحم المجتمعي، ويحفزهم على زيادة العطاء والإنتاج، ويرتقي بمستوى تقديم الخدمات في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تتعامل مع الأيدي العاملة كشركاء في مسيرة البناء والتطوير، وتُعلي شأن القيم الحضارية المجتمعية الداعية إلى التسامح، انطلاقاً من مكانتها الرائدة موطناً للتعايش الإيجابي بين مختلف الجنسيات والثقافات.

وقالت مدير عام «دبي للثقافة»، هالة بدري، إن مبادرة «أبطال الصيف» جاءت ضمن رؤية «عام التسامح»، المتمثلة في تكريس الجهود من أجل بناء مجتمع متسامح، وفي إطار جهود الهيئة في مجال ترسيخ قيم التسامح والإنسانية، والتواصل مع الآخر، لتكون المبادرة بمثابة تكريم للعمال، واعتراف بمكانتهم وأهمية أدوارهم في المجتمع. وقالت: «نسير مع دولتنا في مشوار الإنسانية لنوصل رسالتنا المجتمعية، ولنسهم في تقديم النموذج الإماراتي في التسامح للعالم بأفضل صورة. ومن خلال هذه المبادرة، نسعى للاحتفاء بالعمال، الذين يسهمون بجعل الحياة في مجتمع الإمارات أسهل وأفضل وأجمل».

• مبادرة تُعلي من القيم المجتمعية الداعية إلى التسامح.