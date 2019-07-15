«الثقافة والعلوم».. صيف علمي بنكهة الترفيه والمتعة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

في إطار أنشطته الصيفية، يقدم نادي الإمارات العلمي التابع لندوة الثقافة والعلوم، حزمة من البرامج والمعسكرات الصيفية، التي تهدف إلى استغلال أوقات الأطفال والشباب خلال العطلة المدرسية.

وعن البرنامج وأهدافه، قال رئيس مجلس إدارة النادي العلمي عضو مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم، الدكتور عيسى البستكي، إن «البرنامج للطلبة والطالبات المواطنين من عمر سبعة إلى 18 عاماً، ويمتد لمدة شهر تقريباً، من السابع من يوليو إلى الرابع من أغسطس المقبل، بشكل يومي من الخامسة عصراً إلى الثامنة مساء، ويوفر النادي المواصلات للطلاب داخل إمارة دبي».

وأضاف البستكي أنه «يشارك في البرنامج أكثر من 270 طالباً وطالبة من مواطني الدولة في الأقسام العلمية بالنادي والأشغال اليدوية، حيث يتم تحديث معامل ومختبرات النادي سنوياً، بما يواكب التطورات العلمية في المجالات المختلفة».

وتابع: «تعد برامج وأنشطة النادي فرصة ممتعة لطلبة المدارس لاكتشاف مهاراتهم وبناء قدراتهم في المجالات التقنية والعلمية»، وأوضح البستكي أن«البرنامج يتيح للطلبة فرصة الابتكار من خلال التفاعل اليومي مع المناخ العلمي والتقني الذي يوفره النادي».

ويوفر النادي العلمي إمكاناته وطاقاته للنهوض بالمستوى العلمي للطلاب، خصوصاً الجانب التقني، وذلك من خلال توفير البرامج العلمية في مجالات الكهرباء والإلكترونيات والروبوت، والطباعة ثلاثية الأبعاد والعلوم الحياتية، إضافة إلى الأعمال الفنية في مجال النجارة والأشغال اليدوية.

وأشار البستكي إلى أن «مشاركات الطلاب تتميز بالإقبال الكثيف على التخصصات العلمية، خصوصاً مجال الروبوتات الذي يعتمد على البرمجة والأعمال الميكانيكية ما يعزز المهارات التقنية والشخصية اللازمة للطالب لتحقيق النجاح المطلوب بالقرن 21، وخلق روح التنافس البناء بين الطلاب والتحدي لإنجاز مهام محددة»، لافتاً إلى أن البرنامج يجيء «في إطار توجه وحرص ندوة الثقافة والعلوم لدعم وتنمية المواهب الإبداعية لأبنائها من خلال النادي، الذي يعتبر مؤسسة تستوعب وتحفز المواهب العلمية من جميع أنحاء الدولة».