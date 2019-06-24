مدير آثار الأقصر: الأرملة حظيت بالتبجيل في مصر القديمة

المصدر: الأقصر (مصر) - د.ب.أ

كشف عالم مصريات عن أن المرأة في مصر القديمة تمتعت بحقوق كاملة على الأرض، وحتى في الطقوس الجنائزية، كما عرفت النساء الأرامل بالوفاء لأزواجهن الذين رحلوا عن الدنيا.

وقال عالم المصريات والمدير العام لآثار الأقصر ومصر العليا، الدكتور محمد يحيى عويضة، بمناسبة احتفالات العالم أمس باليوم العالمي للمرأة الأرملة، إن نقوش المقابر الفرعونية تضمنت صوراً للنساء الأرامل وبناتهن وهن يقدمن القرابين حتى يضمن إعادة الحياة مجدداً للمتوفى في العالم الآخر، بحسب المعتقدات المصرية القديمة. وأضاف أن النظام الاجتماعي في مصر القديمة، ضمن حياة كريمة للنساء الأرامل، وكانت المرأة الأرملة تتمتع بشخصية مستقلة وبحقوق كاملة مثل بقية النساء، وكان المجتمع ينظر إليها باحترام وتقدير، وكانت تحصل على حقوقها كاملة. وفي التماثيل التي تنتشر بالمعابد المصرية القديمة، تقف الزوجة خلف زوجها، وتمد يدها نحوه، وأحياناً تجلس بجواره، وفي بعض التماثيل تجلس الزوجة بجانب الزوج وأمامهما أطفالهما، وحتى في اللوحات الجدارية والتماثيل الفنية كانت الزوجة تظهر فيها بصورة كريمة، تؤكد أنها تحصل على كل أنواع التبجيل والتكريم من قبل المجتمع.

يذكر أن العالم احتفل أمس باليوم الدولي للأرامل، الذي يوافق 23 من شهر يونيو في كل عام.