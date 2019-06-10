«فن» تجتذب عشاق الألعاب الإلكترونية بـ «في جي إكس»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تنظم مؤسسة «فن» المتخصصة في تعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة، التي تتخذ من الشارقة مقراً لها، فعالية «في جي إكس»، خلال الفترة من 19 إلى 21 يونيو في مركز إكسبو الشارقة.

وتهدف «في جي إكس» إلى الاستفادة من إقبال جيل الشباب والأطفال على الألعاب الإلكترونية لتنمية قدراتهم الإبداعية والعقلية، وتطوير مهارات التفكير والتحليل لديهم. وتستهدف الفعالية شريحة واسعةً من طلاب المدارس والجامعات، وعشاق الألعاب الإلكترونية من هواة ومحترفين، إلى جانب الناشطين على «يوتيوب»، ممن تراوح أعمارهم بين ثمانية و30 عاماً.

وقالت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، مديرة مؤسسة «فن» ومهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل: «إن تنظيم فعالية (في جي إكس) يأتي في إطار التزامنا بتمكين الأطفال والشباب وتزويدهم بأفضل المهارات، وتنمية قدراتهم من خلال الدورات التدريبية في مختلف المجالات الإبداعية، بما في ذلك الألعاب الإلكترونية، ولذلك حرصنا على أن تتضمن هذه الفعالية العديد من ورش عمل التعليمية والترفيهية، إلى جانب التطبيق العملي، بهدف تعريف المشاركين بأحدث الاتجاهات في هذه الصناعة الإبداعية».

وأضافت: «تُعدّ الألعاب الإلكترونية من أكثر الوسائل الترفيهية التي تستهوي الشباب والأطفال، كما تلعب دوراً مهماً في تنمية ذكائهم وتبني شخصيتهم وقدراتهم الذهنية، من خلال الألغاز واستراتيجيات الحلول التي تعتمد على مهارات تخطي التحديات، وتتطلب القدرة على الربط المنطقي بين مختلف الأحداث في اللعبة للوصول إلى الحل».

وتقدم الفعالية الفرصة لعشاق الألعاب الإلكتروني من خبراء ومبتدئين للاطلاع على أحدث نسخ من الألعاب الإلكترونية، وأبرز التوجهات الحالية في هذه الصناعة.

يشار إلى أن مؤسسة «فن» تسعى إلى إعداد جيل واعد من الفنانين والسينمائيين المبدعين، والترويج للأعمال الفنية والأفلام الجديدة التي ينتجها الأطفال والناشئة في دولة الإمارات، وعرضها في المهرجانات السينمائية والمؤتمرات الدولية، كما تعمل على دعم المواهب وتشجيعها من خلال المهرجانات والمؤتمرات وورش العمل على الصعيدين المحلي والدولي.

جواهر بنت عبدالله القاسمي:

«تنظيم الفعالية يأتي في إطار التزامنا بتمكين الأطفال والشباب، وتزويدهم بأفضل المهارات، وتنمية قدراتهم من خلال الدورات التدريبية في مختلف المجالات الإبداعية».

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الجاري تنطلق الفعالية في إكسبو الشارقة، وتستمر حتى ثلاثة أيام.