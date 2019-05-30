مفكرون وشعراء ونجوم في ضيافة «واجب التطوّعية»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

قال الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس جمعية واجب التطوّعية: «إن التنوّع الثقافي الذي يحتضنه المجتمع الإماراتي من أهم مقومات التطوّر الحضاري، الذي أسهم في سرعة التنمية والنهضة التي شهدتها أرض الإمارات في شتى المجالات».

وأضاف: «إن الفضل في هذا التنوّع يرجع إلى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كان يتمتع بشخصية استثنائية، حيث كان يؤمن بالإنسان وقدرته على العطاء، لذا أحب الجميع دون النظر إلى العرق أو الجنسية أو الدين، بل أرسى مبادئ احترام الجميع دون تفرقة، وهذا ما أعطى طابعاً مميزاً للإمارات وقيادتها وشعبها».

جاء ذلك، خلال الندوة الثقافية التي استضافها مجلس جمعية واجب التطوّعية، أول من أمس، في قصر الشيخ خليفة بن محمد، رئيس الجمعية بأبوظبي، التي شهدها سموّ الشيخ نهيان بن زايد بن سلطان آل نهيان، وحضرها نخبة من الفنانين والشعراء والمفكرين والإعلاميين.

وأشاد نخبة من مثقفين وأدباء وشعراء وفنانين بدور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في التأسيس لمناخ قادر على استيعاب مختلف الثقافات، ما خلق قيم التسامح التي أعدت أجيالاً قادرة على التطوّر الفكري والتنوير.

وشهدت الندوة مداخلات عدة، حيث قال الفنان فايز السعيد: «الحديث عن سيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، لا حدود له، حيث إن إرث الشيخ زايد خلف للمجتمع الإماراتي أغلى القيم وهي التسامح، التي تربى عليها أجيال استطاعت أن تجعل الإمارات - بفضل الوالد المؤسِّس - محطة الثقافات».

وتحدثت الفنانة السورية زينة ياسجي: «إن نموذج الإمارات يدعو العرب جميعاً إلى الفخر بهذا البلد الذي حقق المعادلة الصعبة، حيث حافظ على التقاليد العربية والكرامة والشهامة والأصالة، في الوقت الذي تحلت فيه الإمارات بالمرونة والتعامل مع أقصى الشرق والغرب بسياسة حكيمة».

وقال سعيد المعمري، المذيع بتلفزيون أبوظبي: «إن دولة الإمارات تم بناؤها على التنوّع والأفكار المختلفة والمتطوّرة، وأصبحت هذه الأرض متوحدة وتربى كل أبنائها على قبول الآخر، الأمر الذي أصبح من أساسيات دولة الإمارات ومجتمعها، وذلك بفضل سعي الشيخ زايد، طيب الله ثراه، إلى جلب كل متطوّر لهذه الأرض وجعلها الأفضل».

وأضاف المعمري: «إن الأجيال الإماراتية المتعاقبة تربت على قبول التنوّع والثراء الفكري والمجتمعي، واحتوت الشباب العربي الذي أجمع على أن أرض الإمارات من أكثر الوجهات المفضلة لهم للعمل والإقامة والعيش والزيارة للسياحة، وذلك بفضل مناخ التسامح الذي تنعم به أرض زايد الخير».

وقال الفنان السوري سلوم حداد: «لا يسعني إلا أن أقول رحم الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ولا يسعني إلا أن أقول إن هذا الجمع هو غرس زايد».

وقالت الفنانة رزيقة الطارش: «رحم الله الشيخ زايد، طيب الله ثراه، هو من علمنا التسامح والاجتماع على الخير وأن نكون يد واحدة، وكان دوماً يوصي بأن نقدم الصواب على الدوام».