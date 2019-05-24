أرشيف ومنصة رقمية للفنون الشعبية والفنانين الإماراتيين

المصدر: الفجيرة - الإمارات اليوم

بتوجيهات من الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، بدأ العمل في مشروع إنشاء أرشيف متكامل ومنصة رقمية للفنون الشعبية والفنانين الإماراتيين، يتم عن طريقه حصر وجمع وتوثيق جميع أنواع الفنون الموسيقية ونوتاتها وتوزيعها بمنهجية علمية دقيقة، تشمل كل فنون الأداء وطرائق ممارستها، وطبيعة الآلآت المستخدمة والدراسات ذات العلاقة، ويعد هذا المشروع الأول من نوعه في المنطقة، فهو يوثق مسيرة الفنون الشعبية، ويجمع أعمال الفنانين ويرصد ويوثق التراث المحلي، لاسيما في غياب الدراسات المتخصصة في هذا المجال.

وقال الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي: «نسعى من خلال هذا المشروع لتحقيق مستهدفات عام التسامح، وخططه الاستراتيجية المدروسة التي وضعتها القيادة الرشيدة، ونرى أن شعوب العالم كلها استخدمت الموسيقى للتعبير عن حضارتها وتحاورها مع الآخر؛ فهي لغة السلام والانسجام والاحتواء». وأضاف أن هذا المشروع سيوثق جوانب مهمة من حضارتنا وثقافتنا الزاخرة بالتنوع والإبداع، فالموسيقى تعكس جانباً مهماً من هويتنا الوطنية وتاريخنا العريق الذي نفخر ونعتز به، ليبقى عملنا نبراساً للأجيال المتعاقبة.

وأكد أن العمل على هذا المشروع يتطلب دراسة شاملة، ونخبة مختارة من الخبراء والمختصين بمجال الدراسات المرتبطة بالموسيقى والفنون والتفاعلات الإنسانية، والظواهر المجتمعية والتحولات المرحلية، وخطط الحفظ والأرشفة الإلكترونية، التي تصب في استدامة الموروث ومواكبته لتطلعات الشباب وخطط المستقبل.