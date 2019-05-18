«الإماراتي لكتب اليافعين» ينظم جلسات قرائية في تورينو

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ضمن مشاركته في معرض تورينو الدولي للكتاب، الذي يحتفي بالشارقة، العاصمة العالمية للكتاب لعام 2019، ضيف شرف على دورته الحالية، نظم المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، بالتعاون مع نظيره الإيطالي، زيارة خاصة لمدرسة De Amicis الابتدائية في المدينة، قدم من خلالها جلسة قراءة قصصية وورشة فنية باللغتين العربية والإيطالية للكاتبة والرسامة الإماراتية عليا الشامسي، والدكتورة مارسيلا تيريسو من المجلس الإيطالي لكتب اليافعين، بهدف تعريف الأطفال على جماليات القصص والأدب والفنون الإبداعية.

وتتجلى أهداف المجلس من تنظيم هذه الزيارة في تبادل الثقافات والمعارف، وفتح نافذة أمام الأطفال واليافعين للتعرف إلى الكنوز الإبداعية التي تحتويها القصص والحكايات، ومدّ جسور المعرفة والثقافة التي تحتويها القصص. و عبّرت الكاتبة عليا الشامسي عن سعادتها الغامرة للقاء الأطفال الإيطاليين الذين تفاعلوا معها خلال الورشة، مثمنة الجهود الكبيرة التي يقودها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين في إشراك الكتاب والأدباء الإماراتيين في الأحداث الثقافية العالمية. وتابعت الشامسي: «الجلسة كانت غنية بالأسئلة، ومليئة بالشغف، لمست الرغبة في عيون الأطفال لاكتشاف العوالم الثرية التي تتضمنها القصص، أن تقرأ للأطفال هي بمثابة أن تفتح النوافذ لمخيلة يقظة، وتسير في طرق كثيفة بالمشاهد والرؤى والجماليات».