«مجمّع العربية» يدعم «لغة الضاد» في جامعة هانكوك الكورية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

وقّع مجمع اللغة العربية بالشارقة مذكرة تعاون مع جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية، أكبر الجامعات في كوريا الجنوبية، المتخصصة في تدريس اللغات العالمية، بهدف دعم قسم اللغة العربية في الجامعة.

ويأتي اختيار جامعة هانكوك الكورية هذا التعاون لتاريخها وجهودها الأكاديمية المعروفة على مستوى العالم، إذ تدرس 45 لغة من اللغات العالمية، وبدأت تدريس اللغة العربية فيها منذ عام 1965، وجاءت الاتفاقية بعد سلسلة لقاءات جمعت الطرفين، تفاهما خلالها على أوجه التعاون المشترك.

وتنصّ اتفاقية التعاون على تبادل الخبرات الأكاديمية في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وتدريب المدرسين، وإرسال الأساتذة المتخصصين لإعطاء دورات مكثفة، والتعاون في مجال البعثات الطلابية، وتقديم منح دراسية للطلاب المتفوقين، إلى جانب تنفيذ الدورات المكثفة للمحاضرات المتخصصة للطلاب، وتنظيم اللقاءات العلمية في المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما تقضي الاتفاقية بضرورة التعاون في مجال تأليف وإصدار كتب باللغة العربية، والترجمة من اللغة العربية إلى اللغة الكورية والعكس، والتعاون مع جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية في مجال تعليم اللغة العربية والثقافة العربية في كوريا وشرق آسيا، وتقديم الدعم لتطوير المركز الكوري للدراسات العربية.

ووقّع الاتفاقية ممثلاً لجامعة هانكوك، الدكتور أو ميونغ كون، عميد كلية اللغات والثقافات الآسيوية بالجامعة، ومن جانب «المجمع» الأمين العام للمجمع الدكتور امحمد صافي المستغانمي.