«مايركو فولي».. متحف رقمي للثقافة الفرنسية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كجزء من الحوار الثقافي الإماراتي الفرنسي، وتزامناً مع عام التسامح، احتفلت الرابطة الثقافية الفرنسية المتحف الرقمي (Micro-Folie)، وذلك بمقرّها في العاصمة أبوظبي، وتعتبر دولة الإمارات هي الأولى التي يتم فيها افتتاح هذا المتحف الفريد من نوعه على مستوى العالم.

وشهد حفل الافتتاح الرسمي وزير دولة، زكي أنور نسيبة، والمستشار الثقافي والتعاون في سفارة فرنسا لدى الدولة، سابين سكورتينو، وكاساندر شينيلي، مدير مشروع المتحف الرقمي في لافيليت في باريس. وتمّ استيحاء المشروع من حديقة دي لافيليت في باريس بفرنسا، والتي صمّمها المهندس المعماري بيرنارد تشومي.

ويُعدّ المتحف الرقمي «مايكرو فولي» مشروعاً مبتكراً ومنصة ثقافية حقيقية تتناسب مع المتطلبات المحلية، تدعمها وزارة الثقافة الفرنسية وتتولى تنسيقها لافيليت.

وحضر حفل الافتتاح الرسمي أكثر من 50 شخصية بارزة في مجال الإخراج، والفن والموسيقى. وتتّخذ «مايكرو فولي» شكل متحف رقمي يُسلّط الضوء على مجموعة مختارة من أكثر من 500 عمل فني من 12 مؤسسة ثقافية فرنسية مرموقة مثل مركز بومبيدو وقلعة فرساي وسيتي دي لا موسك، وفيلهارموني دي بارس، ومهرجان أفينيون، ومعهد العالم العربي، ومتحف اللوفر، ومتحف بيكاسو الوطني، ومتحف أورساي، ومتحف كاي برانلي - جاك شيراك، ودار الأوبرا الوطنية في باريس، وقصر غراند رمن، ويونيفرساسينس ومشغلين فرنسيين آخرين.

واكتشف الحضور كنوزاً تغطي أجزاءً كثيرة من تاريخ الفن، بدءاً من العصور القديمة إلى التعبير الأكثر حداثة عن الإبداع، وذلك بفضل المتحف الرقمي. ويمكن للزوار شحذ إبداعاتهم عبر المساحات المخصصة مثل: الشاشة الكبيرة، الواقع الافتراضي، ومنصة «مايكرو فولي» التي تُشجّع على تطوير المشروعات الفنية المحلية والوطنية وتسمح لطلاب المدارس والجامعات والرابطة الثقافية الفرنسية بتعلم تاريخ الفن واللغة الفرنسية كلغة أجنبية، بينما ينغمسون في سياق ثقافي مثير. حيث سيتمّ من خلال هذا المتحف الرقمي الفريد دعوة الشباب للانفتاح على العالم لفهمه بشكل أفضل. وقامت الرابطة الثقافية الفرنسية أبوظبي بتطوير المتحف الرقمي بالتعاون مع سفارة فرنسا والمعهد الفرنسي، وبمساعدة العديد من الشركاء مثل توتال وتلفزيون TV5MONDE. يمكن دعم «مايكرو فولي» بإصدار نسخة على الهواتف المحمولة في المستقبل، لإتاحة الفرصة أمام المزيد من الزوار للتعرّف إليها مع مرور الوقت.

حضر حفل الافتتاح أكثر من 50 شخصية بارزة في مجال الفن والموسيقى.